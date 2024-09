Apple TV+ annule Time Bandits après seulement une saison

Apple TV+ a annulé Time Bandits après une seule saison.

Variété rapporte que l’adaptation en live action du classique culte de Terry Gilliam de 1981 ne verra pas de saison 2.

Dans Time Bandits, réalisé par Taika Waititi, Penelope, interprétée par Lisa Kudrow, dirige une « équipe d’experts voleurs » à travers le temps et l’espace, détournant l’histoire avec l’aide d’un jeune garçon nommé Kevin (Kal-El Tuck), qui fouille sa garde-robe à la manière de Narnia et se retrouve transporté dans le passé avant de se lancer dans de nouvelles aventures avec le groupe hétéroclite.

La série de 10 épisodes a été diffusée pour la première fois sur Apple TV+ le 24 juillet, suivi de deux épisodes chaque semaine jusqu’au 21 août. Mais elle n’a pas réussi à trouver son public, et Apple a désormais mis un terme à sa diffusion.

La critique de Time Bandits par IGN a donné une note de 5/10. Nous avons déclaré : « Les esprits de la bande dessinée derrière What We Do in the Shadows ont aplani tous les aspects sombres du classique culte de Terry Gilliam. »

Apple TV+ est le foyer de séries de science-fiction et de fantasy tape-à-l’œil telles que Silo, Foundation et Severance, mais elle est confrontée à des questions difficiles sur les réalités commerciales d’une programmation de cette qualité et à ce coût élevé sans l’audience de Netflix et Prime Video. Apple a augmenté le prix d’Apple TV+ aux États-Unis de 6,99 $ par mois à 9,99 $ par mois à l’automne 2023 dans un contexte de guerre du streaming de plus en plus coûteuse.

Un mois de juillet Bloomberg Selon un rapport, Apple dépense des milliards de dollars par an en programmation originale qui a reçu de bonnes critiques et de nombreuses nominations aux prix, mais son service de streaming n’attire que 0,2 % des téléspectateurs aux États-Unis. Apple TV+ génère moins de téléspectateurs en un mois que Netflix en une journée, a déclaré Bloomberg.

