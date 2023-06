Apple TV 4K prendra en charge les appels FaceTime à l’aide de l’appareil photo de votre iPhone

Aujourd’hui, lors de sa conférence annuelle des développeurs, Apple a annoncé des mises à jour pour tous ses différents systèmes d’exploitation, et tvOS en fait partie. Avec le prochain tvOS 17, qui devrait sortir cet automne, l’Apple TV 4K prend en charge FaceTime.

La nouvelle application FaceTime pour tvOS vous permettra de lancer des appels directement depuis votre Apple TV, ou de lancer des appels sur votre iPhone ou iPad, puis de les transmettre à l’Apple TV. FaceTime sur Apple TV tire parti de la fonctionnalité de caméra de continuité d’Apple pour se connecter sans fil à votre iPhone ou iPad afin d’utiliser sa caméra et son microphone pour enregistrer votre côté de l’appel, tandis que les personnes à qui vous parlez seront affichées sur le téléviseur.

Centre de la scène gardera tout le monde dans la pièce parfaitement encadré sur l’écran même lorsqu’ils se déplacent, et il y a aussi de nouvelles réactions basées sur les gestes – celles-ci vous permettent d’utiliser vos mains pour générer à l’écran Effets de réactioncomme des cœurs ou des feux d’artifice, pour ajouter un peu de plaisir à la conversation.

Grâce à l’introduction de Vue partagé pour Apple TV, vous pouvez regarder des émissions ou des films avec vos proches pendant une PartagerPlay session (une autre fonctionnalité qui vient d’être introduite), tout en voyant tout le monde sur l’appel FaceTime. Pendant ce temps, les commandes de votre iPhone ou iPad facilitent le transfert d’un appel FaceTime vers ces appareils si nécessaire. Si un autre appel FaceTime arrive pendant une session, une notification sur le téléviseur vous indiquera que quelqu’un appelle sans révéler qui est l’appelant, afin de préserver votre vie privée.

Plus tard cette année, des applications de conférence comme WebEx de Cisco et Zoom seront également lancées sur tvOS, apportant leur suite de capacités de conférence Web sur le plus grand écran de la salle via l’Apple TV 4K.

Apple Music Sing, la fonctionnalité qui vous permet de chanter sur vos morceaux préférés, intégrera également Continuity Camera afin que vous puissiez vous voir à l’écran et ajouter des « filtres divertissants » à votre performance si vous le souhaitez.

Il existe également un nouveau centre de contrôle dans tvOS 17, qui affiche l’état du système, y compris l’heure et le profil actif, et se développe avec d’autres détails en fonction de votre activité.

Vous pouvez localiser votre télécommande Siri pour Apple TV en utilisant le centre de contrôle de votre iPhone, et lorsque vous utilisez la télécommande de votre iPhone pour réveiller et contrôler votre Apple TV, il passera automatiquement à votre profil. Des paramètres et préférences supplémentaires sont désormais enregistrés pour chaque profil, y compris la langue du système et les AirPod couplés.

L’économiseur d’écran obtient des souvenirs sélectionnés de votre bibliothèque personnelle, de votre bibliothèque partagée ou des deux, et les économiseurs d’écran aériens « très populaires » présenteront une collection de nouveaux lieux, notamment Monument Valley en Arizona et les séquoias côtiers de Californie.

La nouvelle fonctionnalité la plus importante pour certains sera peut-être celle appelée Enhance Dialogue, qui fait ce que son nom implique : elle sépare le dialogue de tout le bruit de fond et amène le premier vers le canal central pour vous permettre d’entendre plus clairement ce qui se passe. a déclaré sur les effets, l’action et la musique d’un film ou d’une émission de télévision sur l’Apple TV 4K associée à un HomePod de 2e génération.

Il y aura également la prise en charge de Dolby Vision 8.1 pour l’Apple TV 4K, les améliorations Apple Fitness + (y compris les plans personnalisés) et la prise en charge de VPN tiers.

