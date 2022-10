Apple TV 4K 64 Go atteint le prix le plus bas à ce jour, ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs

Suite aux remises sur les AppleTV HDl’Apple TV 4K haut de gamme est à son prix le plus bas à ce jour lors de la vente Amazon Prime Early Access pour les versions 32 Go (109 $) et 64 Go (123 $).

À 180 $, l’Apple TV 4K 64 Go est chère, mais pour 123 $, c’est celle qu’il faut obtenir, d’autant plus qu’elle est beaucoup plus puissante et flexible que la 99 $ Roku Ultra. Si vous avez le choix entre les modèles Apple TV HD et 4K, optez pour ce dernier – surtout si vous possédez un TV fabriquée ces dernières années. Le modèle 4K offre une meilleure qualité d’image avec Dolby Vision ainsi que la prise en charge de la norme audio spatiale Dolby Atmos. En tant qu’utilisateur des deux streamers, j’ai trouvé que le 4K était le meilleur appareil polyvalent pour les jeux et le streaming.

J’ai longtemps été un utilisateur de Roku, mais ce n’est pas vraiment un excellent choix pour les jeux, même si vous avez un Ultra haut de gamme. En tant que joueur sur PC, je veux pouvoir utiliser Steam Link pour jouer sur grand écran avec mon système de son surround, et Roku n’a pas (encore ?) cette application. J’utilisais à l’origine un bouclier Nvidia, mais j’ai trouvé que le processus de couplage Bluetooth pour les contrôleurs Xbox prenait du temps et était instable.

Je suis passé à l’Apple TV 4K l’année dernière et je l’utilise maintenant à la fois comme streamer principal et pour jouer à des jeux comme Fête de la matraque en famille, voire quelques parties de Les gars de l’automne. La boîte se couple facilement avec les contrôleurs Xbox et PlayStation et prend en charge jusqu’à quatre à la fois. Si vous êtes abonné à Arcade aux pommesdes jeux comme SongPop Party sont une vraie huée.