L’Apple TV 4K reste un excellent appareil de streaming multimédia – bien que coûteux – et constitue la meilleure option pour les utilisateurs Apple engagés qui souhaitent diffuser depuis Netflix ou Apple TV + en 4K HDR. Pourtant, le chipset A10 Fusion montre son âge et les fans espèrent maintenant qu’une Apple TV mise à jour arrivera bientôt.

Il y a déjà des preuves que l’un est en route, avec des références à l ‘«Apple TV 6» repérée dans le code bêta de tvOS 13.4 et des fuites affirmant qu’il embarquerait un processeur mis à niveau et un stockage accru, mais il n’a fait aucune apparition. des événements virtuels d’Apple fin 2020. Alors, quand la nouvelle Apple TV apparaîtra-t-elle?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Apple TV, y compris la dernière date de sortie, le prix, les fonctionnalités et les rumeurs de spécifications.

Date de sortie de l’Apple TV 2021

Apple a mis à jour l’Apple TV pour la dernière fois en 2017, mais contrairement à l’iPhone, Apple n’a pas tendance à s’en tenir au même calendrier de sortie avec l’Apple TV. Cela s’est encore intensifié ces dernières années, Apple lançant de manière inattendue de nouveaux produits tels que l’iPad Pro 2020 et le MacBook Air 2020 via un communiqué de presse avec très peu de fanfare.

Leaker Jon Prosser a affirmé qu’une Apple TV 4K mise à jour était prête à être renvoyée en mai 2020 et la chaîne YouTube iUpdate et The Verifier ont suggéré que nous aurions dû voir une nouvelle Apple TV sur le marché avant la fin de 2020, mais comme nous le savons maintenant , cela ne s’est pas produit.

Nouvelle Apple TV 4K avec A12X – 64 Go / 128 Go prête à être expédiée. ? Nom de code: Neptune T1125 Encore une de ces choses qui pourraient tomber à tout moment. Apple n’a pas froid en ce moment ?? Je vous ferai savoir si / quand j’entends une date. Qui sait, peut-être qu’Apple peut me le cacher? – Jon Prosser (@jon_prosser)

7 mai 2020

On n’a pas dit grand-chose d’autre sur l’Apple TV en 2020, suggérant que les délais avaient glissé, mais Jon Prosser a affirmé dans un Tweet de mars 2021 que la nouvelle Apple TV est « prête » selon ses sources, suggérant que nous pourrions la voir faire une apparition à l’événement de printemps confirmé pour avoir lieu le 20 avril.

Étant donné que des références à une télécommande Apple TV mise à jour ont été trouvées dans iOS 14.5, selon la rumeur, tomber à peu près au même moment que l’événement d’avril, il semble probable que nous verrons alors la nouvelle Apple TV – voici comment regarder Apple événement en direct si vous êtes curieux.

Prix ​​Apple TV 2021

Vous pouvez acheter l’Apple TV 4K actuelle dans deux spécifications – 32 Go et 64 Go – pour 179 £ / 179 $ et 199 £ / 199 $ respectivement. Cela place l’Apple TV confortablement dans le haut de gamme du marché, avec des rivaux clés comme le 4K HDR activé Amazon Fire TV Stick 4K au détail à 49 £ / 49 $, et vous pouvez acheter un Google Chromecast Ultra pour 69 £ / 69 $. En fait, le seul véritable concurrent haut de gamme de l’Apple TV est le Nvidia Shield TV à 149 £ / 149 $.

Alors que nous aimerions dire que la nouvelle Apple TV sera moins chère que la gamme actuelle, nous doutons fortement qu’Apple baisse le prix. Après tout, il propose l’Apple TV de quatrième génération pour 149 £ / 149 $ et c’est, aux yeux d’Apple, l’option économique.

Ne vous attendez pas non plus à ce qu’Apple baisse le prix de l’Apple TV 4K lors de la sortie du nouveau modèle – nous nous attendons à ce qu’Apple abandonne l’actuel 4K de sa gamme, conservant l’ancienne Apple TV de quatrième génération comme une alternative moins chère. Après tout, c’est ce qu’Apple a fait avec la gamme Apple Watch.







Fonctionnalités de l’Apple TV 2021 et rumeurs sur les spécifications

Le premier indice sur l’existence d’une nouvelle Apple TV est venu avec la sortie du code bêta tvOS 13.4. Tel que rapporté par 9to5Mac, le code bêta a révélé une nouvelle Apple TV avec le nom de code «T1125», avec le T représentant un modèle interne – probablement un prototype – qui n’est pas encore tout à fait prêt pour les heures de grande écoute.

Bien que le code n’ait pas révélé les spécificités de l’Apple TV non annoncée, il suggérait que le nouveau matériel serait basé sur l’architecture arm64e – le même que celui utilisé dans les chipsets A12 et A13 Bionic, ce qui représente un énorme pas en avant par rapport à la puce A10 Fusion vieillissante trouvée dans l’Apple TV 4K. La résolution restera à 4K, ce qui suggère que la puissance mise à niveau sera utilisée pour améliorer les performances du jeu Apple Arcade – un problème qui affecte le matériel de la génération actuelle.

En plus de prédire la date de sortie (désormais démystifiée) de l’Apple TV, iUpdate et The Verifier ont conjointement rapporté quelques détails clés sur le prochain décodeur. Le stockage devrait passer de 32 et 64 Go à 64 et 128 Go respectivement, offrant plus d’espace aux utilisateurs pour télécharger les titres Apple Arcade, et bien qu’il ne soit pas exclusif au nouveau modèle, le prochain Apple TV sera lancé parallèlement. un nouveau mode enfants. L’idée est que les parents peuvent créer des comptes séparés pour les enfants avec des contrôles plus fins sur les applications accessibles.

On prétend également qu’Apple travaille sur une «Apple TV + repensée avec une plus grande concentration sur le contenu», mais les détails clés de la refonte ne sont pas clairs pour le moment.

Jon Prosser, qui a prédit avec précision divers détails sur l’iPhone SE et le MacBook Pro, confirmé le stockage amélioré mentionné ci-dessus et a également affirmé que la nouvelle Apple TV comporterait le même chipset A12X que celui de la gamme iPad Pro 2018, bien que quelque chose de plus récent – comme l’A14 Bionic – semble plus probable.

Un rapport distinct de 9to5Mac affirme qu’une nouvelle télécommande Apple TV est en préparation, comme cela a été découvert via un code iOS 14 divulgué, mais les détails sur les nouvelles fonctionnalités sont rares pour le moment.