L’Apple TV 4K a fait l’objet d’une mise à niveau lors de l’événement de printemps d’Apple, offrant la même expérience Apple TV de base avec de nouvelles fonctionnalités axées sur le divertissement ainsi qu’un chipset plus puissant prêt pour les derniers titres sur Apple Arcade. C’est génial, mais le changement le plus bienvenu pour de nombreux fans sera la télécommande Siri repensée – sans doute le plus gros problème de l’expérience Apple TV jusqu’à présent.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle Apple TV, y compris sa date de sortie, ses prix, ses fonctionnalités et ses spécifications.

Date de sortie de l’Apple TV 4K (2021)

Apple a mis à jour l’Apple TV pour la dernière fois en 2017, mais contrairement à l’iPhone, Apple n’a pas tendance à s’en tenir au même calendrier de sortie avec l’Apple TV. C’est pourquoi la nouvelle Apple TV n’a pas fait son apparition pendant près de quatre ans, faisant ses débuts lors de l’événement Apple’s Spring 2021.

Comme l’a révélé Apple lors de l’événement, l’Apple TV 4K mise à niveau devrait être précommandée demain, 30 avril 2021, expédié des semaines plus tard à une date non encore annoncée dans mi-mai 2021.

Prix ​​Apple TV 4K (2021)

Vous pouvez acheter l’Apple TV 4K actuelle dans deux spécifications, 32 Go pour 179 £ / 179 $ et 64 Go pour 199 £ / 199 $, mais bien que beaucoup espèrent qu’Apple baisse le prix et augmente le stockage, cela ne s’est pas produit. Tout comme l’ancien modèle, la nouvelle Apple TV 4K est disponible en deux versions – 32 Go et 64 Go – et coûtera aux consommateurs 179 £ / 179 $ et 199 £ / 199 $ respectivement au lancement.

Cela place confortablement la nouvelle Apple TV 4K dans le haut de gamme du marché, avec des rivaux clés comme le 4K HDR activé Amazon Fire TV Stick 4K au détail à 49 £ / 49 $, et vous pouvez acheter un Google Chromecast Ultra pour 69 £ / 69 $. En fait, le seul véritable concurrent haut de gamme de l’Apple TV est le Nvidia Shield TV à 149 £ / 149 $.

Caractéristiques et spécifications de l’Apple TV 4K (2021)

A12 Bionique

Prise en charge du HDR à fréquence d’images élevée

Syntonisation TV avec iPhone

Télécommande Siri repensée

Stockage de 32 Go et 64 Go

Bien que l’Apple TV 4K ne soit pas différente de l’extérieur, il y a des changements clés à l’intérieur qui amènent le diffuseur multimédia d’Apple à crier et à crier en 2021.

La puissance supplémentaire offerte par l’A12 Bionic d’Apple permet à l’Apple TV de mieux traiter les visuels. Le nouveau modèle offre une prise en charge HDR à une fréquence d’images élevée pour une vidéo plus fluide et plus réaliste, Apple notant que cela aura un impact particulier sur les sports rapides.

Il prendra également en charge ce contenu vidéo Dolby HDR à haute fréquence d’images enregistré sur l’iPhone 12 Pro. La fonctionnalité AirPlay sans fil d’Apple est également en cours de mise à niveau pour permettre la diffusion sans fil de contenu HDR haute résolution de votre iPhone vers votre Apple TV.

C’est certainement une idée intelligente, mais il reste à voir si cela fonctionne aussi bien que annoncé.

En plus de l’Apple TV elle-même, Apple a révélé une télécommande Siri repensée pour l’accompagner – au grand plaisir des fans d’Apple TV qui n’aiment généralement pas la dépendance frustrante de la télécommande Siri actuelle au toucher. La nouvelle télécommande n’est certainement pas l’élégante technologie fournie avec le modèle 2017, mais avec des boutons physiques à la place des commandes tactiles, elle sera plus facile à utiliser sans regarder.

Il semble également qu’elle sera plus durable que la télécommande Siri d’origine, abandonnant le verre pour une conception en aluminium tout-corps. Au moins, tu n’auras pas besoin d’en acheter un nouveau si le verre se brise cette fois-ci!

