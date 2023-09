Apple tue l’iPhone mini, voici les prix des iPhones plus anciens, Apple Watches

Comme prévu, Apple a officiellement arrêté l’iPhone 13 mini et ne le vendra plus via son site Internet. Le 13 mini suit les traces du 12 mini il y a un an. Apple avait déjà réduit sa production à plusieurs reprises en raison du faible intérêt suscité par le mini iPhone.

Ce qui semblait être une excellente idée au début – un iPhone moderne et vraiment petit – s’est avéré une impasse pour Apple. Les gens ne voulaient tout simplement pas de téléphones à petit écran, ils voulaient qu’un Plus accompagne le Pro Max.

Ces quelques mini récalcitrants pourront trouver un 13 mini chez les détaillants tiers pendant un certain temps encore, mais les jours des téléphones haut de gamme vraiment compacts sont désormais comptés.

Désormais, la gamme de smartphones d’Apple commence avec l’iPhone SE (2022) – 429 $/529 €/429 £/49 900 INR – l’iPhone 13 – 599 $/729 €/599 £/59 900 INR – l’iPhone 14 – 699 $/849 €/£ 699/69 900 INR – et iPhone 14 Plus – 799 $/949 €/799 £/79 900 INR – et les nouveaux modèles d’iPhone 15.

Apple continuera également à vendre la Watch SE aux côtés des nouvelles Series 9 et Watch Ultra 2. La Watch SE coûte 249 $/279 €/219 £/29 900 INR.