Apple trouve un nouveau fournisseur de mini-LED pour les MacBook 14 et 16 pour aider au lancement H2

Il y a quelques semaines DigiTimes a rapporté que les plans d’Apple pour introduire des ordinateurs portables MacBook Pro avec des écrans mini-LED seront entravés par une offre limitée. En fait, Cupertino a du mal à garder même son premier et jusqu’à présent seul produit mini-LED en stock – les commandes d’iPad Pro 12.9 (2021) aux États-Unis ont estimé les délais de livraison entre la mi-juillet et la fin juillet.

Maintenant, la publication apporte une bonne nouvelle – Osram Opto Semiconductors aurait signé en tant que fournisseur de mini-LED qui contribuera à la sortie des nouveaux MacBook Pro au cours du second semestre 2021.

Ceux-ci sont attendus dans les tailles 14″ et 16″. Des rapports non confirmés affirment qu’ils supprimeront la barre tactile et introduiront le connecteur MagSafe (ou peut-être un nouveau connecteur, vu que « MagSafe » est désormais le nom des chargeurs à fixation magnétique de l’iPhone).

Le MacBook Pro 16″ sortant avec une puce Intel

UNE rapport par Bloomberg du mois dernier indique que les ordinateurs portables Pro seront livrés avec 8 cœurs de processeur hautes performances, contre 4 sur l’Apple M1, et 16 ou 32 cœurs de GPU, contre 8. Il s’agit vraisemblablement du chipset Apple M2 (ou M1X) qui est entré production de masse fin avril. Apple a encore plus de conceptions de puces pour le bureau Mac Pro et le MacBook Air plus mince.

La World Wide Developers Conference débutera le 7 juin (lundi), ce qui pourrait bien être l’occasion du dévoilement officiel des deux modèles de MacBook Pro. On ne sait pas si le Mac Pro et le MacBook Air font également une apparition.

Si vous avez besoin d’un rappel sur les mini-LED, Apple a publié un article sur les avantages de la nouvelle technologie (la luminosité et le contraste en étant une grande partie). Les mini-LED peuvent ne pas rester éternellement, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles le MacBook Pro 16 2022 sera équipé d’un écran OLED l’année prochaine (nous entendons également des choses similaires sur les iPad).

