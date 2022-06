Apple travaillerait sur un nouveau HomePod avec un affichage mis à jour en haut

Apple travaillerait à nouveau sur un modèle HomePod mis à jour, Mark Gurman de Bloomberg suggérant dans le bulletin d’information “Power On” de cette semaine que le nouveau haut-parleur aura une taille similaire au modèle original de 6,8 pouces introduit en 2018, qui comporterait un affichage mis à jour sur le dessus qui pourrait offrir une fonctionnalité multi-touch.

L’analyste respecté de l’industrie, Ming-Chi Kuo, a été le premier à signaler le mois dernier qu’il pensait qu’un nouveau HomePod était en développement.avec code de la première version bêta du développeur iOS 16 d’Apple déterrant des références à un modèle inédit nommé “AudioAccessory6”, qui a apparemment confirmé qu’une nouvelle version du haut-parleur intelligent Siri était en cours d’élaboration.

Gurman dit que le HomePod, nommé B620, exécutera probablement la même puce S8 qui arrivera sur l’Apple Watch Series 8 plus tard cette année. Les détails sont minces sur ce que le nouveau modèle pourrait offrir. Pourtant, Gurman dit que l’appareil sera plus proche du HomePod d’origine en termes de taille et de performances audio plutôt qu’un nouveau HomePod mini, notant comment l’appareil comportera un affichage mis à jour sur le dessus avec “fonctionnalité multi-touch”.

Selon le rapport, le nouveau HomePod est “peu susceptible d’arriver avant l’année prochaine”, s’alignant sur les idées antérieures de Kuo qui indiquaient que le nouveau modèle serait lancé plus tard cette année ou au début de l’année prochaine.

Apple ne vend actuellement que le mini HomePod à 99 $ après avoir arrêté le HomePod original de 299 $ l’année dernière. Bien que ni Kup ni Gurman n’aient précisé quelles nouvelles fonctionnalités le HomePod mis à jour pourrait apporter, il se peut que le fabricant d’iPhone envisage une version plus grande du HomePod mini pour combler le vide laissé par le HomePod d’origine lorsqu’il a été retiré.