Apple travaillerait sur un écran intelligent pour le contrôle de la maison intelligente

Apple vient de présenter son dernier haut-parleur intelligent plus tôt dans la journée, mais les plans de la société pour la maison intelligente sont beaucoup plus ambitieux, révèle un nouveau rapport. Selon les “personnes connaissant les plans” omniprésentes, Apple travaille sur un tas d’appareils qui lui permettront de mieux concurrencer Google et Amazon dans l’espace.

La poussée à venir commencera par un écran intelligent qui sera essentiellement un iPad bas de gamme que vous pourrez monter sur des murs ou ailleurs à l’aide de « fixations magnétiques ». Cela pourra contrôler vos produits de maison intelligente tels que les thermostats et les lumières, lire des vidéos et gérer également les chats FaceTime.

Nest Hub de Google

Cet appareil existera parce que les appareils de comptoir et muraux comme celui-ci sont apparemment devenus de plus en plus populaires, et Amazon, avec l’Echo Show, et Google, avec son Nest Hub, ont déjà des produits similaires sur le marché. L’écran intelligent d’Apple devrait arriver l’année prochaine.

Un “support à domicile” pour les iPad actuels est quelque chose qu’Apple pourrait également envisager. Des écrans de maison intelligente encore plus grands ont également été discutés en interne chez Apple, mais il ne semble pas que la décision d’en lancer un ait été prise.



Le nouveau Apple HomePod

L’Apple TV aurait un processeur plus rapide dans sa prochaine itération, qui devrait arriver au premier semestre de l’année prochaine, en conservant le même design que le modèle actuel. Un appareil qui combine un boîtier Apple TV avec un haut-parleur intelligent et une caméra FaceTime est également en préparation, mais il y a eu plusieurs revers pour ce projet – le produit finalisé devait initialement sortir cette année, mais maintenant on ne sait pas quand il pourrait arriver au marché.

