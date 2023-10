Apple est conscient qu’il existe un problème important avec iPhone 15s se brisant lorsqu’il est attaché au chargeur sur certaines voitures modernes, selon un rapport de MacRumeurs Mercredi. Bien que la société n’ait pas encore fait de déclaration publique concernant le blocage de l’iPhone 15 lorsqu’il est branché sur certains chargeurs de voiture, Apple travaillerait sur une sorte de correctif.

Les conducteurs de BMW ont été je me plains depuis des mois que leur chargeur sans fil désactive inexplicablement les capacités NFC sur les iPhones. Les propriétaires de voitures sur RedditTwitter et sur Forums MacRumors Par exemple, en chargeant leur iPhone 15 avec le chargeur intégré à la voiture, ils découvriraient qu’ils ne pouvaient accéder à aucune fonctionnalité de leur Apple Wallet ni utiliser le téléphone pour ouvrir leur voiture.

Jusqu’à présent, Apple est resté totalement muet sur cette question. Pourtant, l’entreprise est apparemment consciente de l’existence d’un problème et travaille sur un correctif. Un mémo interne d’Apple partagé avec des fournisseurs de services agréés indique qu’« un petit nombre » de modèles BMW et Toyota Supra plus récents désactiveraient « temporairement » les capacités NFC de l’iPhone 15, bien que le problème persiste apparemment même si les utilisateurs redémarrent leur téléphone, comme le rapporte MacRumeurs.

Le service client de BMW demanderait aux clients d’éviter de recharger leur iPhone 15 dans les véhicules neufs, selon le site d’information allemand. Heise.

Gizmodo a contacté Apple pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse. Nous avons également appelé BMW au cas où le constructeur automobile aurait quelque chose à ajouter, et nous mettrons à jour cet article si nous en entendons plus.

Les utilisateurs ont affirmé que le problème leur donnerait un message « Impossible de configurer Apple Pay » lors de l’ouverture de leur Apple Wallet. En attendant, il est préférable pour tout utilisateur d’iPhone 15 d’éviter de mettre son appareil dans un chargeur BMW jusqu’à ce qu’Apple publie un correctif.

La mise à jour signalée n’a pas été trouvée dans la dernière mise à jour iOS 17.1 publiée jeudi, donc toute aide OTA devra arriver à un moment donné.

En attendant, MacRumors indique que les techniciens certifiés Apple sont informés qu’ils peuvent utiliser le logiciel Apple Service Toolkit 2 pour essayer de redémarrer la puce NFC. Si cela ne fonctionne pas, ils devront l’ouvrir pour une réparation complète du matériel.

Apple a un historique assez médiocre en matière de communication avec les utilisateurs en cas de problèmes avec leurs appareils. La société a mis plusieurs semaines à reconnaître enfin un problème iOS. provoquant une surchauffe des appareils iPhone 15 Pro et Pro Max. L’entreprise a d’abord tenté de prétendre que le problème était dû à une surcharge du téléphone au démarrage, mais elle a quand même dû le faire. publier un patch d’octobre pour résoudre les problèmes avec certaines applications et dans iOS lui-même.