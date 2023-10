Apple travaillerait sur deux nouveaux modèles d’iPad Air, de nouvelles tailles d’écran possibles

Apple travaillerait sur deux nouveaux modèles d’iPad Air, chacun doté d’options Wi-Fi et cellulaire, ce qui suggère que de nouvelles tailles d’écran, petites et grandes, pourraient être proposées, de la même manière qu’Apple propose l’iPad Pro en tailles 11 pouces et 12,9 pouces.

Selon un rapport de 9to5Macune source anonyme a affirmé qu’Apple « avait expérimenté deux nouvelles versions de l’iPad Air », nommées J507 et J508, qui offriront soit deux nouvelles tailles d’écran, soit une version améliorée du modèle de base avec des spécifications améliorées.

Les détails sur les deux nouveaux modèles restent inconnus, le rapport notant que « les plans pourraient changer et cette deuxième version du nouvel iPad Air pourrait ne jamais voir le jour ».

Des rumeurs ont déjà indiqué que le prochain iPad Air d’Apple conserverait le même design global que le modèle actuel, la prochaine mise à niveau offrant probablement des améliorations mineures par rapport à la version existante.