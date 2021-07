Apple travaillerait sur acheter maintenant, payer plus tard avec Goldman Sachs

Les actions d’Affirm, une société qui propose des services de prêt aux détaillants, ont chuté de plus de 10 % mardi après que Bloomberg a annoncé qu’Apple prévoyait d’offrir un produit concurrent « acheter maintenant, payer plus tard » en partenariat avec Goldman Sachs.

Afterpay, une société australienne qui propose également des paiements échelonnés pour les produits, a chuté de plus de 7% sur le rapport. Il se négocie de gré à gré aux États-Unis

Le rapport est le dernier signe indiquant qu’Apple souhaite offrir des services financiers supplémentaires via son application Wallet et des partenariats avec des sociétés de services financiers. Les produits Acheter maintenant, payer plus tard permettent aux consommateurs d’acheter un produit cher et de le payer sur plusieurs mois.

Le produit financier le plus remarquable d’Apple à ce jour est Apple Card, une carte de crédit accessible via l’iPhone et administrée par Goldman Sachs. Apple et Goldman Sachs ont refusé de commenter.

Apple a déjà proposé des versements mensuels sans intérêt sur certains de ses produits achetés via l’Apple Store avec une carte Apple. Par exemple, les titulaires d’une carte Apple peuvent acheter un iPhone en 24 mensualités, les paiements étant regroupés dans le paiement minimum par carte de crédit dans l’application Wallet.

« L’une des choses que nous faisons est d’essayer de rendre plus simple et plus simple pour les gens ce genre de financement mensuel », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. dit en 2019 lors de la présentation du programme.

En mai, Apple a publié un poste à la recherche d’un négociateur en chef qui travaillerait avec des partenaires de paiement, ce qui a cité l’expérience de BNPL comme un atout.

—Hugh Son de CNBC a contribué à ce rapport.