Apple travaillerait pour amener Apple Fitness + à Apple Vision Pro de deuxième génération

Apple aurait laissé de nombreuses nouvelles fonctionnalités audacieuses qu’il avait développées pour le casque Apple Vision Pro sur le sol de la salle de coupeavec un rapport la semaine dernière affirmant que ces nouvelles fonctionnalités incluent des plans pour des expériences de fitness, des outils ambitieux pour aider les développeurs à créer rapidement et facilement du contenu de réalité augmentée et la possibilité de voir des avatars numériques de tout le corps pendant les appels vidéo, qui sont toujours en cours de développement.

Dans un suivi, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé qu’Apple travaillait à apporter Apple Fitness + au casque Apple Vision Pro de deuxième génération, qui, selon lui, sera lancé avec un tout nouveau modèle « bas de gamme » moins cher au plus tôt fin 2025.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On, Gurman déclare : « Apple envisage déjà les prochains modèles de casques. Il a déplacé certains employés travaillant sur le Vision Pro d’origine vers de nouvelles versions : un modèle haut de gamme de deuxième génération et un casque bas de gamme. Avant l’annonce de Vision Pro, j’ai fait état d’une série de fonctionnalités qui n’auraient pas été retenues pour la première version, mais qui sont toujours prévues pour la deuxième génération.

Ces fonctionnalités coupées incluent la possibilité d’afficher plusieurs écrans de bureau Mac lorsqu’ils sont connectés sans fil à un Vision Pro, la possibilité pour plusieurs utilisateurs de Vision Pro dans une conférence FaceTime à plusieurs personnes d’utiliser Personas, ainsi que Apple Fitness + et la possibilité de s’entraîner tout en porter le casque avec du contenu de fitness virtuel.

Apple a dévoilé son casque de réalité mixte Apple Vision Pro à la WWDC23 plus tôt ce mois-ci. Le casque de réalité mixte mélange le contenu numérique avec le monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.