Apple travaillerait pour ajouter la prise en charge des magasins d’applications alternatifs sur iPhone et iPad

Dans ce qui serait l’un des changements les plus importants apportés à iOS à ce jour, Apple travaillerait pour ajouter la prise en charge d’autres magasins d’applications sur iPhone et iPad, ce qui permettrait aux utilisateurs de télécharger des applications tierces sur leurs appareils sans utiliser l’App Store appartenant à Apple. .

Pour se conformer aux exigences strictes de l’Union européenne entrant en vigueur en 2024, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que “les employés de l’ingénierie logicielle et des services sont engagés dans une poussée majeure pour ouvrir les éléments clés des plates-formes d’Apple”, citant des personnes familières avec les efforts.

En ajoutant la prise en charge du chargement latéral, les applications pour iPhone et iPad seraient disponibles dans les magasins d’applications tiers et pas seulement dans l’App Store d’Apple tel qu’il se présente aujourd’hui, permettant ainsi aux développeurs d’éviter les frais de 15 à 30 % modifiés sur les achats.

Apple prétend mettre “une quantité importante de ressources” dans l’effort, qui sera probablement mis à la disposition des utilisateurs d’iOS 17 en Europe où la loi serait en vigueur.

Des changements viendraient également à la puce NFC et à l’accès à la caméra, à Find My Network pour les rivaux de l’AirTag, aux moteurs de navigation Web et à d’autres domaines du logiciel Apple. La société prévoit toujours de facturer aux développeurs l’accès à iOS, même avec un chargement latéral.

—Mark Gurman (@markgurman) 13 décembre 2022