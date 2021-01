Apple a lancé son premier MacBook Air interne alimenté par une puce de silicium M1 en novembre 2020. Maintenant, il est rapporté que le géant basé à Cupertino travaille sur une version plus mince et plus légère de son ordinateur portable d’entrée de gamme, un rapport citant des personnes avec connaissance de la question. Selon le rapport, le prochain MacBook Air devrait sortir au cours du second semestre de cette année au plus tôt ou en 2022.

Le rapport Bloomberg a également déclaré que le prochain MacBook Air inclurait la technologie de charge MagSafe d’Apple, conformément à un rapport récent citant l’analyste Apple Ming-Chi Kuo disant qu’Apple ramènerait le port de charge magnétique sur ses futurs ordinateurs portables MacBook. Le prochain MacBook Air serait également alimenté par une version de nouvelle génération des puces de silicium internes d’Apple. Apple a également discuté de la réduction de la taille de l’ordinateur portable en réduisant les lunettes autour de l’écran, qui resteront de la même taille à 13 pouces, selon le rapport.

Le rapport Bloomberg parle également d’Apple envisageant de construire une version plus grande du MacBook Air avec un écran de 15 pouces, mais Apple ne va pas de l’avant avec cela pour la prochaine génération, ont déclaré les proches du dossier à Bloomberg. Le chargeur Apple MagSafe (port de charge magnétique) a été retiré du MacBook Air en 2018 lorsque la société a apporté une version repensée de l’ordinateur portable. Le rapport indique également que le nouveau modèle aura une paire de ports USB 4 pour connecter des périphériques externes. Le nouvel ordinateur portable serait une version haut de gamme du MacBook Air actuel, qui devrait rester l’offre d’entrée de gamme de la société.

En plus du nouveau MacBook Air, Apple prévoit sa plus grande mise à jour du MacBook Pro depuis 2016, la première refonte de l’iMac depuis près d’une décennie, un nouveau Mac Pro basé sur Intel et un bureau Mac Pro demi-taille avec en -des puces maison, selon le rapport.

Dans un rapport précédent, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait prédit dans ses notes de recherche qu’Apple apporterait sa prochaine version de l’ordinateur portable d’entrée de gamme MacBook Air en 2022, conformément au récent rapport Bloomberg.