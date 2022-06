Apple travaille sur une poignée de nouveaux modèles de Mac M2, y compris le nouveau Mac Pro avec puce « M2 Extreme »

Mark Gurman de Bloomberg a partagé dans la newsletter “Power On” de cette semaine qu’il pense qu’Apple travaille sur une poignée de nouveaux Mac dotés de la puce M2 nouvellement annoncée, y compris de nouveaux modèles de Mac mini avec puces M2 et M2 Pro, mis à jour 14 pouces et 16 modèles MacBook Pro de 2,5 pouces et un nouveau Mac Pro doté d’une puce « M2 Extreme ».

Gurman dit que le nouveau Mac mini d’Apple sera proposé avec deux configurations de puces M2 : le M2 standard et une nouvelle version M2 Pro. Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront disponibles avec les puces M2 Pro et M2 Max, remplaçant les versions M1 Pro et M1 Max sur les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces existants, et un nouveau Mac Pro avec les nouvelles puces M2 Ultra et M2 Extreme, complétant la transition d’Apple des processeurs Intel vers une gamme complète exécutant des puces de silicium Apple personnalisées.

Le rapport ne mentionne pas quand Apple annoncera l’un des nouveaux modèles inclus dans la newsletter, mais il est probable que nous en entendrons davantage d’Apple vers la fin de l’année, lorsque la société annoncera généralement de nouvelles mises à jour de sa gamme Mac.

Le rapport de Gurman mentionne qu’un nouvel ordinateur portable de 12 pouces est “encore en début de développement”, le journaliste suggérant précédemment que un nouveau MacBook Air 15 pouces plus grand pourrait sortir dès le printemps prochain ainsi qu’un MacBook 12 pouces plus petit, faisant allusion à le retour de la série MacBook abandonnée qu’Apple a abandonné avec l’arrêt du MacBook Retina 12 pouces en 2019.