Apple travaille sur une multitude de mises à niveau AirPods Pro, y compris de nouvelles fonctionnalités de santé auditive et de température corporelle

Apple travaille sur une multitude de mises à niveau pour ses AirPods Pro, y compris de nouvelles fonctionnalités de santé auditive et de température corporelle, rapporte Mark Gurman de Bloomberg.

Dans l’édition de cette semaine de sa newsletter hebdomadaire Power OnGurman dit qu’Apple se prépare à donner un nouveau coup de pouce aux écouteurs, le fabricant d’iPhone travaillant sur une nouvelle fonctionnalité de test auditif, qui jouerait différentes tonalités et sons pour permettre aux AirPod de déterminer à quel point un utilisateur peut entendre.

Gurman déclare: «Des travaux d’ingénierie sont également en cours pour ajouter des capteurs aux AirPod afin qu’ils puissent déterminer la température corporelle via le conduit auditif du porteur. Ce type de données est considéré comme plus précis que la température du poignet, qui est collectée sur les modèles Apple Watch Series 8 et Ultra pendant que les utilisateurs dorment. Apple s’appuie sur ces informations pour le suivi de la fertilité, mais souhaite étendre son utilisation pour déterminer si une personne a, par exemple, un rhume ou une autre maladie.

Bien que les caractéristiques de santé soient probablement dans plusieurs mois, voire des années, il y aura d’autres changements plus tôt. Gurman dit que dans le cadre du passage de l’iPhone 15 de Lightning à un port USB-C, Apple prévoit de faire le même changement sur le boîtier de charge des AirPods Proindiquant qu’Apple prévoit également de passer à l’USB-C sur les futures générations de ses autres produits audio.