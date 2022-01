Apple travaille sur une mise à jour iOS pour permettre à l’iPhone d’accepter les paiements NFC

Apple travaillerait sur un moyen de permettre aux utilisateurs d’iPhone d’accepter les paiements par carte de crédit et de débit via la puce NFC intégrée de l’appareil, avec Bloomberg suggère dans un nouveau rapport jeudi que la nouvelle fonctionnalité « transformerait théoriquement l’iPhone en un terminal de paiement, permettant aux utilisateurs tels que les food trucks et les coiffeurs d’accepter des paiements en appuyant simplement sur une carte de crédit ou un autre iPhone à l’arrière de leur appareil ».

Selon le rapport, l’équipe travaillant sur la nouvelle fonctionnalité travaille au sein de la division des paiements d’Apple depuis qu’elle a été transférée de Mobeewave après qu’Apple ait payé 100 millions de dollars pour l’ancienne société de paiement sans contact en 2020.

On ne sait pas si Apple a l’intention de commercialiser la nouvelle fonctionnalité tap-to-pay supposée dans le cadre d’Apple Pay, Bloomberg affirmant que des sources ont suggéré qu’Apple « pourrait commencer à déployer la fonctionnalité via une mise à jour logicielle dans les mois à venir ».

Les entreprises sont déjà en mesure d’accepter les paiements sur un iPhone, mais elles sont tenues d’utiliser du matériel tiers tel que celui des sociétés de paiement Square. La nouvelle fonctionnalité supprimerait apparemment le besoin de matériel supplémentaire, l’iPhone agissant comme un terminal de paiement sans contact avec le robinet d’une carte de crédit ou d’un autre iPhone.