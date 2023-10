Apple travaille sur un Vision Pro moins cher, des MacBook alimentés par M3 se rapprochent du lancement

La dernière newsletter de Mark Gurman met en lumière la prochaine version plus abordable d’Apple du casque Vision Pro AR/VR. Selon l’analyste, la première fonctionnalité à être supprimée pour réduire les coûts est la fonctionnalité EyeSight.

La fonctionnalité EyeSight, car elle nécessite un écran OLED externe et une entrée des caméras et des capteurs à l’intérieur du casque, donc les omettre aiderait certainement Apple à réduire considérablement le prix. La société viserait un prix compris entre 1 500 et 2 500 dollars.

Gardez cependant à l’esprit que les rapports précédents suggèrent que le Vision Pro, moins cher, sortira dans le courant de 2025, tandis qu’une mise à niveau matérielle vers la version existante sera probablement reportée à 2027.

La newsletter mentionne également certains produits à venir alimentés par Apple M3, tels que les MacBook Pro, MacBook Air et iPad. Gurman a déclaré qu’Apple avait terminé le développement de tous les appareils, mais la date de l’annonce est encore inconnue. Mais ce ne sera pas ce mois-ci.

Le nouvel iPad Pro, par exemple, serait doté d’un écran OLED, d’un design remanié, d’un nouveau Magic Keyboard et d’une puce plus rapide.

Les MacBook Pro équipés des puces M3 Pro et M3 Max devraient sortir au printemps 2024 et la production de masse des puces approche à grands pas. Malheureusement, la sortie des Airs prendra plus de temps, probablement l’été prochain.

