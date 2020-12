Apple semble travailler sur un nouveau support multi-écrans pour son moniteur Pro Display XDR. Selon une conception de brevet déposée par Apple auprès du US Patent and Trademark Office, nous pouvons voir une conception mécanique complexe qui cherche à combler les lacunes des solutions multi-écrans existantes telles que les réglages de hauteur, le positionnement, etc. Il semble que les utilisateurs disposant du support à double écran pourront non seulement ajuster les deux écrans verticalement ou horizontalement, mais également positionner les écrans à partir du centre grâce à des charnières dédiées. Les supports existants d’Apple pour le moniteur Display XDR sont notoirement chers (son support Pro coûte Rs 95000 en Inde), et nous pouvons nous attendre à ce que le support à double écran coûte plus cher que ses frères et sœurs, s’il est déployé pour les consommateurs finaux.

Selon les informations disponibles sur le site Web de l’agence américaine qui ont été repérées pour la première fois par Patently Apple, le brevet du « double présentoir » a été déposé en mars 2019 mais n’a été publié que cette semaine. Les conceptions soulignent que le support a deux pieds aux extrémités et est en outre soutenu par une barre horizontale au milieu. Le brevet note en outre que « les ensembles de chariot permettent au support d’ajuster la position verticale des écrans, les navettes et les rails permettent au support d’ajuster les positions horizontales des écrans, et une articulation centrale sur la barre de support permet au support d’ajuster l’angle entre les écrans … Les roues des navettes peuvent fournir un contact régulier et constant avec les rails de la barre de support malgré les changements dans les dimensions nominales des rails. plusieurs écrans sur un même support. » Bien qu’il soit tout à fait clair que les utilisateurs ajusteraient les deux moniteurs simultanément, Apple visera également à permettre le réglage des écrans individuels avec le support commun pour deux moniteurs.

Apple, dans son dépôt de brevet, explique en outre que les supports ou les bras individuels occupent inutilement de grands espaces, sont souvent esthétiquement « déplaisants, trop compliqués et ont des mécanismes redondants inefficaces ». Il ajoute que lorsque plusieurs écrans sont utilisés sur un même support, ils ne peuvent pas être ajustés efficacement les uns par rapport aux autres autour d’un axe vertical. Par conséquent, le géant de la technologie souhaite résoudre ces problèmes avec le support à double écran en fournissant des degrés de liberté de pivotement vertical, horizontal et central pour plusieurs écrans. Il est important de noter que les dépôts de brevets sont souvent à des fins expérimentales de l’entreprise et que le double support d’affichage pour son moniteur Pro Display XDR peut ne pas être déployé auprès des consommateurs. Comme mentionné, en termes de coût, tous les accessoires liés aux moniteurs d’Apple et au Mac Pro sont exceptionnellement chers. Par exemple, Apple a publié plus tôt cette année une paire de quatre roues pour Mac Pro au prix de 69 900 Rs.