Apple travaille sur un nouvel appareil domestique intelligent de type iPad pour contrôler les accessoires HomeKit et passer des appels FaceTime

Apple travaille sur un tout nouvel appareil domestique intelligent de type iPad pour contrôler les accessoires HomeKit et passer des appels FaceTime, selon un nouveau rapport de Bloombergce qui suggère que le nouvel appareil pourrait être monté sur des murs ou ailleurs dans la maison à l’aide de fixations magnétiques.

Selon le rapport, le nouvel appareil domestique intelligent sera essentiellement un iPad bas de gamme qui serait conçu pour rivaliser avec des produits tels que le Meta Portal, permettant aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels FaceTime, de contrôler des choses comme les thermostats, les lumières et les accessoires de maison intelligente. , et également lire la vidéo.

Bloomberg a précédemment indiqué qu’il croyait Apple a travaillé, dans une certaine mesure, sur de nouveaux haut-parleurs avec écrans et caméras pour créer son prétendu appareil de contrôle de la maison intelligente, qui combinerait un écran de type iPad avec un HomePod pour obtenir un appareil de type Amazon Echo Show.

Le rapport suggère qu’Apple vise à lancer son nouvel appareil domestique intelligent l’année prochaine, éventuellement aux côtés d’un décodeur Apple TV amélioré avec un processeur plus rapide.