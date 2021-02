Apple travaille sur un accessoire MagSafe qui chargera sans fil les iPhones en déplacement

Apple a apporté sa nouvelle technologie MagSafe qui utilise des aimants afin de placer de manière optimale l’iPhone sur un chargeur sans fil. Maintenant, il est rapporté que le géant basé à Cupertino travaille sur une batterie à attachement magnétique pour le nouvel iPhone 12 qui rechargera le combiné lors de vos déplacements. Ce développement a été rapporté dans un rapport de Bloomberg, qui indiquait que la batterie se fixerait à l’arrière d’un iPhone 12 à l’aide du système MagSafe, que tous les nouveaux smartphones utilisent pour charger et s’associer avec d’autres accessoires tels que des étuis et des portefeuilles.

Selon le rapport Bloomberg, certains prototypes de la batterie ont un extérieur blanc. Ce sera un produit complètement différent et n’est pas lié aux add-ons de batterie Apple pour les iPhones précédents car il ne fournit qu’une autonomie supplémentaire et ne sert pas d’étui de protection complet. Le rapport, citant des sources internes, indique que lors des tests internes d’Apple, le système de fixation magnétique s’est avéré suffisamment puissant pour que l’unité de charge reste en place, mais le développement de l’accessoire a été lent en raison de problèmes logiciels comme l’iPhone indiquant à tort que le pack est surchauffe. On dit également qu’Apple s’efforce de trouver un client qui bascule entre l’utilisation de l’appareil avec ou sans étui.

Les sources citées par Bloomberg affirment que ce nouveau produit pourrait être retardé ou finalement mis au rebut, comme le tapis de chargement AirPower annoncé par Apple en 2017, mais abandonné plus tard en 2019 en raison de problèmes liés à la surchauffe.

La technologie MagSafe d’Apple devrait faire son chemin vers plusieurs autres produits au cours des deux prochaines années. La société prévoit de l’ajouter aux MacBook Pro et MacBook Air redessinés cette année, en revenant au port de charge magnétique vu sur les ordinateurs portables MacBook précédents. Les raisons pour Apple de revenir au chargeur magnétique sont liées à la fonctionnalité et à une meilleure charge.