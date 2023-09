Apple travaille sur le tout nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro avec boîtier supérieur en aluminium

Apple travaillerait sur un tout nouveau Magic Keyboard pour son iPad Pro de nouvelle génération, selon Mark Gurman de Bloombergqui dit que le nouvel accessoire « ressemblera encore plus à un ordinateur portable que la configuration actuelle », avec un trackpad plus grand pour ressembler davantage à un Mac, et plus encore.

Selon Gurman, pour la première fois sur un Magic Keyboard, le boîtier supérieur – la zone autour du clavier lui-même – sera en aluminium, correspondant au design récent des MacBook, donnant à l’iPad une esthétique semblable à celle d’un Mac tout en donnant au clavier un aspect plus robuste. structure.

En écrivant dans sa newsletter hebdomadaire Power On Dimanche, Gurman a déclaré : « On m’a dit que, une fois fermée, la coque extérieure du Magic Keyboard conservera le matériau de couverture du modèle actuel. Il continuera également à disposer d’un port USB-C.

L’aluminium étant un matériau léger, il est peu probable que le changement entraîne une augmentation de poids significative, bien que Gurman spécule que le changement pourrait amener Apple à augmenter le prix du Magic Keyboard déjà cher, portant éventuellement le prix de départ à 300 $.