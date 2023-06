Apple travaille sur le MacBook Pro 13 pouces M3, les nouveaux modèles M3 Pro et M3 Max 14 pouces et 16 pouces en développement

Apple travaillerait sur trois nouveaux modèles de MacBook Pro, dont un MacBook Pro 13 pouces mis à jour avec M3, et de nouveaux modèles M3 Pro et M3 Max 14 pouces et 16 pouces, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power OnGurman dit que de nouveaux modèles de MacBook Pro avec les noms de code J504, J514 et J516 sont actuellement en développement, probablement lancés après la série iPhone 15 en septembre.

En plus des nouveaux MacBook Pro, Gurman indique que des modèles de MacBook Air mis à jour, nommés J613 et J615, sont également en cours d’élaboration alors qu’Apple éloigne les ingénieurs de son tout nouveau casque Apple Vision Pro à réalité mixte pour reprendre le travail sur d’autres projets.

En regardant plus loin dans l’avenir, Gurman dit qu’il y a aussi quelques produits en début de développement, y compris une version de troisième génération des AirPods Pro et de nouveaux équipements domestiques, tels que des écrans intelligents, ainsi qu’un décodeur Apple TV avec une amélioration Caractéristiques.