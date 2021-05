Apple travaille sur des écouteurs véritablement sans fil Beats Studio Buds sans tige

Le fait qu’Apple travaille sur une nouvelle paire d’écouteurs véritablement sans fil ne devrait surprendre personne. La gamme AirPods connaît un grand succès et, de toute évidence, la société voudrait la garder fraîche. Mais ce n’est pas ça, ils porteront la marque Beats. D’accord, pour être honnête, ce n’est probablement pas très surprenant non plus, étant donné qu’Apple possède la marque et que son pain et son beurre sont des écouteurs. Mais regardez-les. Regardez-les.

Mesdames et messieurs, rencontrez les Beats Studio Buds. Ils ressemblent à toutes les autres paires d’écouteurs véritablement sans fil, à l’exception de tous les autres fabriqués par Apple. Il n’y a aucune ressemblance avec l’un des AirPod ici. Rien. Pas de tiges. Juste un design assez générique avec un gros Beats « b » pour s’assurer que le porteur permet à tout le monde de savoir de quelle marque il s’agit. C’est normal pour les produits Beats, et probablement une énorme raison de leur succès.

Beats Studio Buds « chargé » pic.twitter.com/xTqj1vo8Mq – Steve Moser (@SteveMoser) 17 mai 2021

Curieusement, cette fuite provient d’Apple lui-même, via ces images qui ont été trouvées dans les versions bêta d’iOS 14.6 et de tvOS 14.6 que la société a récemment publiées. C’est donc probablement aussi officiel qu’ils le seront avant de devenir réellement officiel.

On ne sait pas quand s’attendre à leur annonce, mais comme ils apparaissent déjà dans un logiciel bêta, cela ne peut pas être loin – peut-être que le dévoilement interviendra après la finalisation d’iOS 14.6. Il est intéressant de noter que les prochains AirPods Pro auraient un design similaire à ces Beats Studio Buds, renonçant entièrement à la marque Apple.

La source | Passant par