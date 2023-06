Apple travaille sur Apple Vision Pro de deuxième génération et une toute nouvelle version moins chère, déclare Gurman

Apple a déjà commencé le développement de son casque de réalité mixte Apple Vision Pro de deuxième génération, le fabricant d’iPhone travaillant simultanément sur un tout nouveau modèle « bas de gamme » moins cher, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dans sa newsletter hebdomadaire Power On dimanche, Gurman déclare : « Apple envisage déjà les prochains modèles de casques. Il a déplacé certains employés travaillant sur le Vision Pro d’origine vers de nouvelles versions : un modèle haut de gamme de deuxième génération et un casque bas de gamme.

La semaine dernière, Gurman a revendiqué le le nouveau casque Apple Vision plus abordable devrait être lancé au plus tôt fin 2025Gurman rapportant que pour atteindre le prix le plus bas, le nouvel appareil utiliserait probablement des écrans de qualité inférieure, soit une puce de qualité iPhone, soit une puce Mac plus ancienne et moins de caméras pour des performances moindres.

Apple a dévoilé Apple Vision Pro lors de la WWDC23, le tout premier appareil AR/VR du fabricant d’iPhone qui associe le contenu numérique au monde physique via une interface utilisateur entièrement tridimensionnelle contrôlée par les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur.

Le nouveau casque de réalité mixte, qui ne sera disponible qu’aux États-Unis lors de son lancement, sortira en 2024, Apple déclarant que l’appareil arrivera dans plus de pays et de régions plus tard l’année prochaine.

L’appareil est fabriqué à partir d’une seule pièce de verre feuilleté formé en trois dimensions avec un cadre en alliage d’aluminium qui se courbe pour envelopper le visage de l’utilisateur. L’appareil dispose d’une gamme de caméras et de capteurs avancés qui fonctionnent ensemble pour permettre l’expérience de réalité mixte, et les haut-parleurs sont positionnés près des oreilles des utilisateurs pour fournir un son spatial afin de créer des environnements tridimensionnels réalistes.