Apple travaille pour permettre aux iPhones d’agir comme terminaux de point de vente

Selon un nouveau Reuter rapport, Apple cherche à introduire un nouveau service qui permettrait aux entreprises d’utiliser les iPhones comme terminaux POS (point de vente) sans aucun matériel supplémentaire impliqué. Le déménagement devrait se faire via une mise à jour logicielle dans les mois à venir et permettrait aux clients de payer directement via NFC en plaçant leurs cartes de crédit/débit sans contact, iPhone ou Apple Watch sur un autre iPhone.

Il reste à voir si cette nouvelle fonctionnalité fera partie d’Apple Pay ou si Cupertino s’associera aux fournisseurs de paiement existants. Apple permet actuellement aux commerçants d’utiliser leur iPhone ou iPad comme station de point de vente via des pièces jointes matérielles telles que les lecteurs Square de Block Inc qui se branchent sur l’appareil.







Lecteur Square de Block Inc

La nouvelle décision permettrait aux iPhones d’agir en tant que Software POS (Soft POS) qui est déjà disponible sur les appareils Android via plusieurs applications tierces prenant en charge plusieurs méthodes de paiement, y compris Apple Pay d’Apple ainsi que Google Pay, Samsung Pay, cartes bancaires et NFC. portables.

