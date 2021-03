Si Apple continue avec une Apple Watch robuste, elle sera similaire à l’édition spéciale de la société que la société a lancée en partenariat avec Nike et Hermès, et l’Apple Watch SE. Selon le rapport Bloomberg, la rumeur Apple Watch est surnommée «Explorer Edition» en interne, et elle aurait les mêmes fonctionnalités que l’Apple Watch standard, mais avec une résistance aux chocs et une protection supplémentaires. Les derniers modèles d’Apple Watch sont déjà restitants en eau à 50 mètres. Mais Apple pourrait rendre le nouvel appareil plus «robuste» en lui donnant un boîtier plus résistant, éventuellement avec un extérieur caoutchouté qui serait utile pour les environnements où le boîtier actuel peut s’avérer trop fragile.

Le géant Apple basé à Cupertino envisagerait de lancer une Apple Watch robuste destinée aux athlètes, aux randonneurs et à d’autres utilisateurs qui utilisent l’appareil dans des environnements plus extrêmes, a déclaré un rapport de Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet. Selon le rapport, Apple a discuté en interne d’une telle variante d’Apple Watch pour la fin de 2021 ou 2022 au plus tôt. Les sources de Bloomberg ont refusé d’être identifiées parce qu’elles discutaient de questions privées. C’est, selon Bloomberg, la deuxième fois qu’il y a des discussions sur une variante robuste d’Apple Watch. En 2015, après le lancement de la première Apple Watch, la société a discuté d’un nouveau modèle pour les athlètes de sports extrêmes. Alors que l’Apple Watch standard est toujours populaire parmi les athlètes, des montres intelligentes plus robustes comme celle de Casio ont enregistré de fortes ventes grâce à une conception de produit plus robuste avec une protection supplémentaire.

