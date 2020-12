Le géant Apple basé à Cupertino a récemment lancé ses toutes premières puces de silicium internes pour les ordinateurs Mac, à commencer par le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini. La puce Apple M1 sur les nouveaux ordinateurs Mac a remplacé les processeurs Intel sur les trois ordinateurs Mac respectifs. Maintenant, un rapport cite le chef de la puce d’Apple comme révélant en interne qu’une deuxième transition de puce en est déjà à ses débuts. Selon un rapport de Bloomberg, Apple pourrait travailler sur un modem cellulaire qui pourrait signifier une moindre dépendance aux puces Qualcomm dans les produits Apple.

« Cette année, nous avons lancé le développement de notre premier modem cellulaire interne qui permettra une autre transition stratégique clé », aurait déclaré Johny Srouji, vice-président senior d’Apple pour le matériel, cité par Bloomberg. Ce développement est l’une des mises à jour les plus importantes après le rachat par Apple de l’activité de modem pour smartphone d’Intel en juillet de l’année dernière, ce qui suggérait que ce n’était qu’une question de temps avant que la société ne commence à développer ses propres puces radio. Avant l’accord de l’année dernière avec Intel, Apple est parvenu à un accord avec Qualcomm sur la violation de brevet et a conclu un accord pluriannuel autour de l’IP sans fil des deux sociétés, où il a payé 4,5 milliards de dollars à Qualcomm (environ 33000 crores de roupies) et Qualcomm a fourni les puces à Apple. il fallait construire les iPhones 5G de cette année.

Cependant, avec ses propres puces radio cellulaires, Apple pourrait finir par être moins dépendant de Qualcomm. Comme diraient certains fans d’Apple, il pourrait finir par créer une puce radio plus performante et offrir une meilleure autonomie de la batterie, quelque chose de similaire à ce qu’il a fait avec ses nouvelles puces ARM.

Dans un autre développement, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que les employés d’Apple pourraient continuer à travailler à domicile jusqu’en juin 2021.