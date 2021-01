Selon un nouveau brevet accordé à la société, le géant de la technologie basé à Cupertino, Apple, pourrait travailler sur le lancement de MacBook, iPad et iPhone Titanium. Le brevet décrit comment Apple prévoit de donner au titane une finition esthétique. Cela vient après qu’un brevet a été accordé à Apple le mois dernier concernant un véritable MacBook noir mat. Dans ce brevet cependant, Apple détaille comment donner à un matériau naturellement mat une finition semi-brillante.

Un rapport de 9to5Mac, qui a repéré le premier dépôt de brevet, indique qu’il s’agit d’un brevet plus technique et traite du processus de combinaison de sablage et de gravure avec un processus d’anodisation chimique afin d’obtenir la finition souhaitée. Apple dit que le sablage et la gravure sont meilleurs pour cacher les défauts dans le métal, tandis que ce dernier offre une meilleure protection. « La rugosité à échelle fine de la pièce en titane gravée et de la pièce en titane décapée et décapée est bénéfique pour masquer les défauts de surface, tels que les lignes de soudure et les différences de structure de grain cristallographique. En revanche, seul le sablage d’une pièce en titane de manière conventionnelle tombe à donner des avantages comme le masquage des lignes de soudure », indique le brevet. « Selon certains exemples, il peut être préférable d’utiliser une combinaison d’un processus de gravure et de grenaillage tout en anodisant la pièce en titane », a-t-il déclaré.

Apple utilise actuellement de l’aluminium pour ses modèles iPhone, MacBook et iPad, ce qui est considéré comme une version plus légère du Titanium. Cependant, le titane est beaucoup plus résistant et peut être utilisé comme une pièce beaucoup plus mince pour obtenir la même résistance et la même rigidité.