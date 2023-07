Apple transmet les droits de la Premier League UK car ce n’est pas le modèle MLS

Apple a laissé passer l’opportunité de soumissionner sur les droits de la Premier League au Royaume-Uni, car la société basée à Cupertino ne souhaite que des accords mondiaux. Ce faisant, Apple envoie le message suivant non seulement à la Premier League, mais à toutes les autres ligues majeures de football : « Donnez-nous des offres mondiales ou ne nous donnez rien du tout. »

Cela indique qu’Apple utilise MLS Season Pass comme modèle pour tous les autres accords de droits futurs qu’il conclut avec les ligues de football du monde entier. Le géant de la technologie souhaite que les ligues alignent leurs accords actuels sur les droits des médias afin qu’ils se terminent tous en même temps, donnant ainsi à Apple TV la possibilité de diffuser des jeux dans le monde entier.

En tant que plus grande entreprise au monde, Apple essaie également de forcer le changement au sein de l’industrie. Nous avons signalé qu’Apple était en pourparlers avec la Bundesliga. Certes, d’autres ligues sont également intéressées.

Le vice-président senior des services d’Apple soutient que l’étendue mondiale de la diffusion d’une ligue est au premier plan de l’esprit du fournisseur.

« Ce qui est important pour nous, ce sont les droits mondiaux », a déclaré Cue Le miroir. « Nous sommes une entreprise mondiale, nous avons des clients dans tous les pays du monde, un grand nombre de clients, et ce n’est pas excitant pour moi d’avoir quelque chose que vous pouvez avoir mais que vous ne pouvez pas avoir. »

Cue a ajouté qu’il ne voyait pas un moment où Apple ferait une offre pour un petit ensemble d’offres de couverture.

« En général, nous ne signons jamais d’accord avec une ligue dans un pays spécifique ou un petit sous-sous-pays, et je dirais qu’il était très peu probable que nous le fassions jamais. Je ne pense pas que nous ferions jamais cela.

Innovation avec le Season Pass MLS

L’innovant Apple a également renoncé à entrer dans la lutte pour les droits de la Premier League au Royaume-Uni, car il aime la liberté de changer les choses, comme il l’a fait avec MLS Season Pass. Cue nommé MLS 360, l’émission du fournisseur, comme un exemple de révolution de la diffusion.

On ne sait pas si Cue sait que la Premier League a déjà son propre spectacle, Goal Rush.

« Une autre question est que nous mettons une quantité importante d’ingénierie et d’expertise dans le produit MLS et je ne peux pas justifier de jeter ce que je pense être les meilleurs ingénieurs du monde sur un petit sous-produit », a déclaré Cue. « Il faut que ce soit un partenariat car notre niveau d’investissement est important. Je ne dis jamais jamais sans connaître toutes les informations.

Apple se concentre sur la MLS est un coup dur pour les droits de la Premier League britannique

Même si Apple n’allait pas remporter les droits de la Premier League britannique, la ligue voulait que le fournisseur fasse au moins une offre. À l’heure actuelle, l’intérêt pour les droits britanniques s’essouffle en raison de l’augmentation des prix et de la motion de la ligue visant à réduire le nombre total de forfaits. En conséquence, la ligue aurait moins de diffuseurs, mais chacun de ces diffuseurs diffuserait plus de matchs. Par exemple, la Premier League veut qu’Amazon diffuse plus que sa liste actuelle de 20 matchs par saison.

De plus, Viaplay se retire du marché britannique, ce qui signifie qu’un enchérisseur potentiel ne va pas enchérir sur les droits. Par conséquent, la Premier League espère que Disney ou DAZN pourront au moins défier Sky Sports, Amazon et TNT Sports.

Reportage supplémentaire de Christopher Harris

Crédit photo : Imago