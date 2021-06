Apple transforme la confidentialité en un avantage commercial

Apple s’est positionnée comme la grande entreprise technologique la plus sensible à la confidentialité depuis que le PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit une lettre ouverte sur le sujet en 2014. Depuis lors, Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités iPhone qui restreignent l’accès des applications aux données personnelles et fait une large publicité à la confidentialité à la télévision. les publicités.

Apple a dévoilé lundi de nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation, ce qui a montré que l’accent mis par l’entreprise sur la confidentialité a pris un nouveau tournant. Ce n’est plus seulement un idéal d’entreprise ou un argument marketing. C’est maintenant une initiative majeure à travers Apple qui distingue ses produits de la concurrence Android et Windows.

En mettant l’accent sur la confidentialité, Apple s’appuie sur l’un de ses principaux atouts. De plus en plus, les données sont traitées sur des appareils locaux, comme un ordinateur ou un téléphone, au lieu d’être renvoyées à de gros serveurs pour analyse. C’est à la fois plus privé, car les données ne vivent pas sur un serveur, et potentiellement plus rapide d’un point de vue technique.

Parce qu’Apple conçoit à la fois l’iPhone et les processeurs qui offrent une puissance de traitement élevée à faible consommation d’énergie, il est préférable d’offrir une vision alternative au développeur Android. Google qui a essentiellement construit son activité autour des services internet.

Cette distinction d’ingénierie a donné lieu à plusieurs nouvelles applications et fonctionnalités qui effectuent beaucoup plus de traitements sur le téléphone que dans le cloud, notamment :

Apple a déclaré lundi que Siri n’avait désormais plus besoin d’envoyer des enregistrements audio à un serveur pour comprendre ce qu’ils disaient. Au lieu de cela, la reconnaissance vocale et les processeurs d’Apple sont suffisamment puissants pour les faire au téléphone. C’est une différence majeure par rapport à d’autres assistants comme Alexa d’Amazon, qui utilise des serveurs pour déchiffrer la parole. Cela pourrait également rendre Siri plus rapide. Organiser automatiquement les photos. L’application photos d’Apple peut désormais utiliser un logiciel d’IA pour identifier des éléments dans votre photothèque, comme des animaux de compagnie, des lieux de vacances, des amis et la famille, et les organiser automatiquement en galeries et animations, parfois avec un accompagnement musical. Beaucoup de ces fonctionnalités sont disponibles dans Google Photos, mais le logiciel de Google nécessite que toutes les photos soient téléchargées sur le cloud. La technologie d’Apple peut faire l’analyse sur l’appareil et même rechercher le contenu des photos avec du texte.

L’infrastructure de confidentialité d’Apple lui permet également de se développer sur de nouveaux marchés importants tels que les paiements en ligne, l’identité et la santé, à la fois du point de vue des produits et du marketing.

Il peut créer de nouveaux produits tout en étant sûr de suivre les meilleures pratiques pour ne pas collecter de données inutiles ou enfreindre des politiques telles que le strict règlement général européen sur la protection des données (RGPD).

En outre, les utilisateurs peuvent se sentir plus à l’aise avec les fonctionnalités qui traitent de données ou de sujets sensibles, comme la finance ou la santé, car ils font confiance à Apple et à son approche des données.

Les fonctionnalités introduites par Apple lundi montrent comment la société utilise sa position de données utilisateur pour pénétrer ces marchés lucratifs.

L’application de santé d’Apple peut désormais utiliser les lectures d’un iPhone, un tel mouvement lorsque l’utilisateur marche, pour l’avertir qu’il pourrait risquer une chute dangereuse parce qu’il marche de manière instable. Apple permettra également aux utilisateurs qui connectent leur iPhone au système de dossiers médicaux de partager ces dossiers avec un médecin, des amis ou la famille. Les données de santé font partie des types de données les plus réglementés, et il est difficile de voir Apple introduire ces fonctionnalités à moins d’être sûr d’avoir une bonne réputation auprès des clients et des compétences internes en matière de gestion des données sensibles. « La confidentialité est fondamentale dans la conception et le développement de toutes nos fonctionnalités de santé », a déclaré un ingénieur Apple lors de la présentation de la fonctionnalité. Identifiants gouvernementaux, cartes-clés et clés de voiture dans l’application Wallet. Apple a utilisé la confiance qu’il accorde à la confidentialité et à la sécurité lorsqu’il a lancé Apple Card, sa carte de crédit avec Goldman Sachs, dans laquelle les utilisateurs s’inscrivent pour une ligne de crédit presque entièrement dans l’application. Maintenant, Apple a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour l’application Wallet qui sont les plus attrayantes pour les utilisateurs qui pensent que la sécurité et la confidentialité d’Apple sont à la hauteur. Dans iOS 15, Apple permettra aux utilisateurs de mettre des clés de voiture ou de maison dans leur application de portefeuille, ce qui signifie que tout ce dont quelqu’un a besoin pour entrer est son téléphone. Apple a également déclaré, sans beaucoup de détails, qu’il travaillait avec la Transportation Security Administration pour mettre également des cartes d’identité américaines, comme un permis de conduire, dans l’application Wallet.

Cook a déclaré que « la vie privée est un droit humain fondamental » et que les politiques de l’entreprise et sa position personnelle n’ont rien à voir avec le commerce ou les produits Apple.

Mais être la grande entreprise technologique qui prend les problèmes de données au sérieux pourrait finir par être lucratif et permettre à Apple plus de liberté pour lancer de nouveaux services et produits. Facebook, voisin d’Apple dans la Silicon Valley et critique virulent d’Apple, est de plus en plus confronté à des défis de lancement de nouveaux produits en raison de la mauvaise réputation de l’entreprise sur la façon dont elle gère les données des utilisateurs.

Les Américains disent également que la confidentialité est prise en compte dans les décisions d’achat. Une étude Pew de 2020 a déclaré que 52% des Américains ont décidé de ne pas utiliser un produit ou un service en raison de préoccupations concernant la protection des données.