Apple transfère la production d’iPhone 14 de la Chine vers l’Inde

NEW DELHI –

Apple Inc. fabriquera son iPhone 14 en Inde, a annoncé la société lundi, alors que les fabricants déplacent la production de Chine au milieu des tensions géopolitiques et des restrictions pandémiques qui ont perturbé les chaînes d’approvisionnement de nombreuses industries.

“La nouvelle gamme d’iPhone 14 introduit de nouvelles technologies révolutionnaires et d’importantes capacités de sécurité. Nous sommes ravis de fabriquer l’iPhone 14 en Inde”, a déclaré Apple dans un communiqué.

Apple a dévoilé sa dernière gamme d’iPhones plus tôt ce mois-ci. Ils auront des caméras améliorées, des processeurs plus rapides et des batteries plus durables aux mêmes prix que les modèles de l’année dernière.

L’Inde est le deuxième marché mondial des smartphones après la Chine, mais les ventes d’iPhone d’Apple ont eu du mal à conquérir une part importante du marché face aux smartphones moins chers des concurrents.

L’annonce de la société basée à Cupertino, en Californie, s’inscrit dans le cadre des efforts du Premier ministre Narendra Modi pour la fabrication locale, qui est un objectif clé de son gouvernement depuis son entrée en fonction en 2014.

La société de technologie a misé gros sur l’Inde, où elle a commencé à fabriquer son iPhone SE en 2017 et a depuis continué à y assembler un certain nombre de modèles d’iPhone. Apple a ouvert sa boutique en ligne pour l’Inde il y a deux ans, mais la pandémie a retardé les plans d’un magasin phare en Inde, selon les médias locaux.

Le dernier modèle sera expédié par Foxconn, un important assembleur d’iPhone, dont les installations se trouvent à la périphérie de Chennai, une ville du sud de l’Inde.

Apple est susceptible de transférer environ 5% de sa production d’iPhone 14 vers l’Inde à partir de la fin de cette année, la portant à 25% d’ici 2025, selon un rapport de JP Morgan cité par l’agence de presse Press Trust of India.

Les analystes s’attendent à ce que près d’un quart de tous les produits Apple soient fabriqués hors de Chine d’ici 2025, contre environ 5 % actuellement. Les risques de la chaîne d’approvisionnement tels que les verrouillages stricts du COVID-19 observés en Chine sont probablement le déclencheur de ces efforts de relocalisation qui se poursuivront au cours des deux ou trois prochaines années, selon le rapport.

“Apple essaie de diversifier sa chaîne d’approvisionnement depuis un certain temps, mais ces efforts se sont intensifiés au cours des deux dernières années à cause des sanctions commerciales entre les États-Unis et la Chine”, a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys.

L’année dernière, le géant de la technologie a fabriqué environ 7 millions d’iPhones en Inde. Cette nouvelle devrait augmenter considérablement les smartphones Apple fabriqués en Inde, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le projet de fabriquer davantage d’iPhones en Inde pourrait également conduire Apple à baisser ses prix pour le marché indien, ce qui le rendrait plus compétitif. “Vous pouvez adopter une stratégie de prix plus agressive si vous fabriquez localement”, a déclaré Chaurasia.

La plupart des smartphones et tablettes d’Apple Inc. sont assemblés par des sous-traitants avec des usines en Chine, mais la société a commencé à leur demander en 2020 d’examiner la possibilité de déplacer une partie de la production vers l’Asie du Sud-Est ou d’autres endroits après des fermetures répétées pour lutter contre le COVID-19. perturbé son flux mondial de produits.

Apple n’a pas publié de détails, mais des reportages indiquent que la société prévoyait de mettre en place l’assemblage d’ordinateurs tablettes et d’écouteurs sans fil au Vietnam.

D’autres entreprises maintiennent ou développent leur fabrication en Chine pour desservir le marché intérieur tout en déplaçant le travail axé sur l’exportation vers d’autres pays en raison de la hausse des salaires et d’autres coûts, ainsi que de la difficulté pour les cadres étrangers de se rendre en Chine en raison des voyages anti-COVID-19. restrictions.



AP Business Writer Joe McDonald à Pékin a contribué