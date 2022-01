Apple teste une nouvelle fonctionnalité au milieu de Covid – médias

Le géant de la technologie semble tester une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’utiliser Face ID pour déverrouiller l’iPhone même lorsqu’ils portent un masque

Apple aurait commencé à tester une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de déverrouiller leurs téléphones avec Face ID tout en portant un masque dans le but de se protéger de Covid-19. Le logiciel de reconnaissance se concentre apparemment sur les caractéristiques autour des yeux.

Cette fonctionnalité semble être limitée aux nouveaux modèles d’iPhone et d’iPad, selon le site Web 9to5Mac. Bien que le géant de la technologie n’ait publié aucun détail concernant sa disponibilité, la fonctionnalité semble ne fonctionner que sur l’iPhone 12 et les modèles plus récents.

Et bien c’est nouveau 🤔 (iOS 15.4 Beta 1) pic.twitter.com/MSe7hmPGlR — Brandon Butch (@BrandonButch) 27 janvier 2022

Les photos suggèrent que l’option d’activation de Face ID lorsque vous portez un masque est accompagnée d’un avertissement.

Apple dit que « iPhone peut reconnaître les caractéristiques uniques autour de la zone des yeux pour s’authentifier » mais note qu’il est plus précis si le téléphone est configuré pour fonctionner sans masque, sur la base de photos du blogueur technologique Brandon Butch sur Twitter et MacRumors.

Les rapports suggèrent que cela nécessitera également plus de capacité de traitement qu’un scan traditionnel d’identification de visage.

Au milieu des mandats de masque répandus, il y a eu une certaine demande pour une fonctionnalité qui permettrait aux gens de déverrouiller leur téléphone sans retirer momentanément leur masque facial.