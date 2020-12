L’iPhone pliable d’Apple serait en préparation depuis un certain temps, qui devrait être lancé en 2022. Selon un rapport précédent, l’appareil pliable d’Apple se situerait quelque part entre un iPhone et un iPad avec un facteur de forme similaire au Galaxy Z Fold 2 . Cependant, une nouvelle fuite a suggéré que le géant de la technologie basé à Cupertino testait un iPhone pliable en forme de clapet similaire au Samsung Galaxy Z Flip et au Samsung Galaxy Z Flip 5G. L’iPhone pliable viendrait avec le support 5G.

Dans une vidéo, le pronostiqueur notable Jon Prosser dit qu’Apple travaille avec Samsung pour l’écran OLED de l’iPhone pliable. Le pronostiqueur ajoute qu’Apple conserverait le panneau OLED pour les iPhones (introduit avec l’iPhone 12) au lieu d’un écran mini-LED que certains appareils comme l’iPad et les Mac auraient à l’avenir. En outre, l’iPhone à clapet serait en cours de test dans une usine Foxconn à Shenzhen, en Chine. Selon les rendus de concept partagés par Prosser, nous pouvons remarquer trois caméras à l’extérieur et une seule caméra selfie à l’intérieur d’une découpe perforée. De plus, la rumeur dit que l’iPhone pliable à clapet s’ouvre et révèle un grand écran avec un écran plus petit dans la coque extérieure pour des notifications rapides – similaire à Samsung Galaxy Z Flip et Samsung Galaxy Z Flip 5G. Le centre de l’appareil est également séparé par des charnières, selon le concept rendu.

Prosser note qu’Apple pourrait introduire l’iPhone pliable dans le courant de 2022 ou même en 2023, mais avertit que la société est toujours en train d’expérimenter le design, pour le moment. Par conséquent, il est probable que le premier iPhone pliable d’Apple ne présente pas du tout un design à clapet. Plus tôt en novembre, un rapport indiquait le développement de l’iPhone pliable qui coûterait 1499 dollars (environ 1,11600 Rs) pour la variante de stockage de base 8 Go + 256 Go, au lancement. Le rapport avait également indiqué la présence d’un support 5G.