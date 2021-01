Un jour après que Parler a été retiré du Google Play Store, Apple a fait un pas similaire.

Alors que l’application de médias sociaux était la meilleure application gratuite samedi, Apple a déclaré dans un communiqué envoyé aux États-Unis AUJOURD’HUI qu’il avait suspendu Parler.

Le réseau social, lancé en 2018, est devenu populaire parmi les conservateurs et est devenu un foyer non modéré pour des opinions plus extrêmes en 2020 lorsque Facebook et Twitter ont resserré leur modération et leur étiquetage de contenu.

«Nous avons toujours soutenu divers points de vue représentés sur l’App Store, mais il n’y a pas de place sur notre plate-forme pour les menaces de violence et d’activités illégales», indique le communiqué d’Apple. « Parler n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération de ces menaces à la sécurité des personnes. »

Amazon suspend Parler de ses services d’hébergement Web à compter de 23 h 59 (heure du Pacifique) dimanche, a rapporté BuzzFeed samedi soir, citant une lettre. Amazon n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Apple a également partagé un message que son comité d’examen des applications a envoyé aux développeurs de Parler disant que l’application serait supprimée de son magasin «jusqu’à ce que nous recevions une mise à jour conforme aux directives d’examen de l’App Store et que vous ayez démontré votre capacité à modérer et filtrer efficacement les contenu dangereux et préjudiciable sur votre service. «

Parler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY, mais son PDG, John Matze, a écrit à propos de l’interdiction dans un article sur Parler samedi soir.

«Apple interdira Parler jusqu’à ce que nous abandonnions la liberté d’expression, instituions des politiques larges et invasives comme Twitter et Facebook et nous deviendrions une plate-forme de surveillance en poursuivant la culpabilité de ceux qui utilisent Parler avant l’innocence», a écrit Matze. «Ils affirment que cela est dû à la violence sur la plateforme. La communauté n’est pas d’accord car nous avons atteint le numéro 1 de leur magasin aujourd’hui. »

Matze a déclaré que plus de détails sur les prochains plans de la société seraient « bientôt disponibles car nous avons de nombreuses options ».

Peu de temps après sa publication sur Apple, Matze a posté à propos d’Amazon en disant qu’il « fermera tous nos serveurs dans le but de supprimer complètement la liberté d’expression sur Internet. Il est possible que Parler ne soit pas disponible sur Internet pendant une semaine. comme nous reconstruisons à partir de zéro. «

Les partisans affirment que Parler préserve la liberté d’expression et corrige la portée excessive des principales plateformes de médias sociaux, qui ont appliqué des étiquettes ou limité la portée de nombreux messages trompeurs du président Donald Trump pendant la semaine des élections.

Les comptes Facebook et Instagram de Trump ont été empêchés de publier « indéfiniment » jeudi. Twitter a fait un pas plus fort en suspendant définitivement Trump de sa plateforme vendredi soir.

Interdiction de Trump:Le président Trump banni définitivement de Twitter au risque d’inciter à la violence

