Un jour après que Parler a été retiré du Google Play Store, Apple a fait un pas similaire.

Alors que l’application de médias sociaux était la meilleure application gratuite samedi, Apple a déclaré dans un communiqué envoyé aux États-Unis AUJOURD’HUI qu’il avait suspendu Parler.

Le réseau social, lancé en 2018, est devenu populaire parmi les conservateurs et est devenu un foyer non modéré pour des opinions plus extrêmes en 2020 lorsque Facebook et Twitter ont resserré leur modération et leur étiquetage de contenu.

«Nous avons toujours soutenu divers points de vue représentés sur l’App Store, mais il n’y a pas de place sur notre plate-forme pour les menaces de violence et d’activités illégales», indique le communiqué d’Apple. « Parler n’a pas pris de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération de ces menaces à la sécurité des personnes. »

Apple a déclaré que Parler était suspendu jusqu’à ce qu’il résolve les problèmes. Parler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de USA TODAY.

Le PDG de Parler, John Matze, a déclaré jeudi dans un message qu’il était contre les initiatives de Facebook et Twitter.

« Il est clair que Facebook et Twitter croient que la fin justifie les moyens. Ils croient que le peuple américain est faible. Ils insultent nos pères fondateurs en suggérant à Zuckerburg et Dorsey de savoir ce qui est le mieux pour nous. Parler n’est pas un arbitre de la vérité. Nous croyons en vous, dit Matze.

Les partisans affirment que Parler préserve la liberté d’expression et corrige la portée excessive des principales plateformes de médias sociaux, qui ont appliqué des étiquettes ou limité la portée de nombreux messages trompeurs du président Donald Trump pendant la semaine des élections.

Les comptes Facebook et Instagram de Trump ont été empêchés de publier « indéfiniment » jeudi. Twitter a fait un pas plus fort en suspendant définitivement Trump de sa plateforme vendredi soir.

