Le géant de la technologie aurait déclaré que Current Time TV avait publié du contenu violant les lois russes.

Apple a informé la radio publique américaine Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) qu’elle supprimerait l’application de son projet médiatique, Current Time TV, de sa boutique en ligne russe, a annoncé samedi la chaîne.

L’application a été supprimée car elle incluait « contenu illégal en Russie » et n’a pas respecté les règles de vérification, a indiqué Current Time sur son site Internet, citant une lettre d’Apple. Selon le réseau, Apple a également averti que l’application contenait du contenu produit par une organisation inscrite sur la liste noire en Russie.

La chaîne a ajouté que le régulateur russe des médias Roskomnadzor (RKN) avait demandé le retrait de ses produits. Le régulateur lui-même n’a pas commenté la question.















RFE/RL, dont le siège est basé à Prague, a été créée par le gouvernement américain pour diffuser une propagande anti-soviétique et pro-américaine pendant la guerre froide et a été initialement financée par la CIA. Il continue d’être financé par l’État et se concentre principalement sur les messages critiques pour le gouvernement russe. RFE/RL et une autre nouvelle organisation gérée par l’État américain, Voice of America, ont lancé conjointement Current Time en 2017 en tant que média distinct en langue russe.

En mars 2022, la Russie a bloqué l’accès à RFE/RL, citant « la publication de documents contenant de fausses informations » sur le conflit russo-ukrainien. Moscou a en outre mis le réseau et toutes ses filiales sur liste noire, y compris Current Time, en février 2024.

L’UE a également interdit plusieurs médias russes depuis 2022, dont RT et Spoutnik, accusant ces médias de diffuser leurs contenus. « désinformation. » En septembre 2024, les États-Unis ont imposé des sanctions à la société mère de RT, Rossiya Segodnya, et à cinq de ses filiales.