Apple supprime les applications du géant russe des réseaux sociaux — RT Games & Culture

L’AppStore d’Apple a bloqué lundi la plupart des applications fournies par l’écosystème russe VK, y compris le plus grand service de réseautage social du pays, VKontakte. Le géant américain de la technologie n’a jusqu’à présent publiquement fourni aucune raison de cette décision.

La suppression a également affecté VK Music du groupe, le tableau des petites annonces Youla, la plateforme immobilière Domclick et d’autres applications. VK holding (anciennement connu sous le nom de Mail.ru Group) a confirmé la suppression des applications, garantissant aux utilisateurs que les applications déjà installées continueront de fonctionner sur les appareils Apple.

« VK continuera à développer et à prendre en charge des applications pour iOS. Nos experts mettent tout en œuvre pour maintenir et continuer à améliorer le confort des utilisateurs », a déclaré la société dans un communiqué, admettant toutefois que les utilisateurs finaux pourraient rencontrer des problèmes de paiement.















Apple est resté silencieux sur la question et n’a fourni aucune raison pour la suppression des applications de VK.

Le ministère russe des Affaires numériques a déclaré avoir contacté la société avec une enquête officielle sur la suppression des applications.

“Le ministère des Affaires numériques a envoyé une demande à Apple Inc sur les raisons de la suppression des applications VK et des comptes de développeur, soulignant l’importance sociale et l’ampleur de l’utilisation des services fournis par la société russe”, a déclaré le ministère, ajoutant qu’après que l’entreprise eut répondu à l’enquête, un “plan d’action” suivrai.

La suppression des applications de l’AppStore a fait chuter l’action VK sur le marché boursier russe, perdant plus de 20% lundi. Le prix a quelque peu rebondi depuis, gagnant plus de 7,5% mardi.