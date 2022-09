Apple supprime la plus grande application de médias sociaux russe de l’App Store

Il y a quelques mois, Apple a quitté le marché russe et n’a pas prévu de reprendre ses activités dans le pays. Et à partir de lundi, certaines applications locales sont retirées de l’App Store officiel, notamment VKontakte – une alternative russe à Facebook.

En plus de VKontakte, Apple a supprimé d’autres applications du même développeur – Mail.ru, VK Music et Youla. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé ces applications pourront toujours les utiliser sans restrictions, mais les notifications et les paiements peuvent être affectés. Bien sûr, VKontakte est toujours disponible via les navigateurs de bureau et mobiles.

Chose intéressante, Apple n’a toujours pas présenté de déclaration officielle expliquant pourquoi ces applications ont été supprimées. On pourrait supposer que certaines politiques de l’App Store ont été violées, mais nous ne le savons pas encore.

