Apple supprime Fakespot de l’App Store après la plainte d’Amazon

Apple a supprimé Fakespot, une application bien connue pour détecter les fausses critiques de produits, de son App Store après qu’Amazon se soit plaint que l’application fournisse des informations trompeuses et des risques de sécurité potentiels.

L’application de Fakespot fonctionne en analysant la crédibilité des avis d’une liste Amazon et lui attribue une note de A à F. Elle fournit ensuite aux acheteurs des recommandations de produits avec une grande satisfaction client.

Amazon a déclaré avoir signalé Fakespot à Apple pour enquête après avoir craint qu’une version repensée de l’application ne perturbe les consommateurs en affichant le site Web d’Amazon dans l’application avec le code et le contenu de Fakespot superposés. Amazon a déclaré qu’il n’autorisait pas les applications à faire cela. Un porte-parole d’Amazon a déclaré : « L’application en question fournit aux clients des informations trompeuses sur nos vendeurs et leurs produits, nuit aux activités de nos vendeurs et crée des risques de sécurité potentiels. »

Vendredi après-midi, suite à une critique d’Apple, l’application n’était plus disponible sur l’App Store.

Les avis d’utilisateurs trompeurs ou faux se sont avérés être un problème majeur pour les détaillants en ligne, y compris Amazon. La société a récemment intensifié ses efforts pour détecter et éliminer les faux avis. Son marché tiers, composé de millions de vendeurs, s’est développé pour représenter plus de la moitié des ventes globales de l’entreprise, mais il est devenu un terrain fertile pour les faux avis, les contrefaçons et les produits dangereux. Les régulateurs aux États-Unis et à l’étranger ont pris des mesures pour lutter contre les faux avis sur et en dehors d’Amazon.

Alors que les fausses critiques continuent de proliférer sur Internet, des applications et des sites Web tiers ont vu le jour pour aider les acheteurs à les repérer, comme Fakespot, ReviewMeta et ReconBob.