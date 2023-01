Apple Studio Display atteint un nouveau plus bas historique – Économisez jusqu’à 199 $

Le moniteur 5K d’Apple, le Écran Apple Studio, a fait ses débuts en mars de l’année dernière. Il s’agit actuellement de l’écran externe le plus économique de la gamme Apple, et bien qu’Apple fasse rarement des remises sur ses propres produits, il y en a eu quelques-uns. offres sur cet affichage chez certains détaillants tiers.

À l’heure actuelle, Amazon a réduit la version en verre standard de l’Apple Studio Display de 199 $, ce qui porte le coût à seulement 1 400 $ – son prix le plus bas jamais enregistré. La version en verre nano-texturé est également actuellement réduite de 150 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 1 749 $ pour une durée limitée. Les deux écrans à prix réduit sont les modèles avec le support inclinable.

Chacun de ces moniteurs est doté d’un écran Retina 5K de 27 pouces, d’une puce A13, d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels avec Center Stage et d’un système audio haute fidélité à six haut-parleurs. Leur réseau de trois micros permet un son clair lors des appels et des enregistrements vocaux. Plus de 14 millions de pixels et 1 milliard de couleurs à 600 nits de luminosité en font un affichage phénoménal. Et un revêtement antireflet assure également une meilleure lisibilité, tandis que l’option de verre à nano-texture minimise davantage l’éblouissement.

Ils ont chacun un port Thunderbolt 3 (USB-C) avec une capacité de charge de 96 watts pour connecter votre Mac et trois ports USB-C standard. De plus, vous pouvez coupler votre Studio Display avec des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau Mac, ainsi qu’avec des accessoires Magic (vendus séparément).

Il est important de noter que ce moniteur ne fonctionne pas bien avec les ordinateurs Windows – mais si vous êtes déjà un utilisateur passionné de Mac, ces offres sur Amazon peuvent vous aider à obtenir un moniteur solide pour moins que ce que vous paieriez à l’Apple Store. .