Apple Store vote pour se syndiquer dans une pression croissante pour la protection des lieux de travail aux États-Unis

Les employés des magasins Apple d’une banlieue de Baltimore ont voté samedi en faveur de la syndicalisation avec une marge de près de 2 contre 1, a déclaré un syndicat, se joignant à une poussée croissante dans les secteurs américains de la vente au détail, des services et de la technologie pour s’organiser pour une plus grande protection sur le lieu de travail.

Les travailleurs du commerce de détail d’Apple à Towson, dans le Maryland, ont voté à 65 voix contre 33 pour demander leur entrée dans l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, selon l’annonce du syndicat. Le vote n’a pas pu être confirmé dans l’immédiat auprès du National Labor Relations Board des États-Unis, qui devrait certifier le résultat. Un porte-parole du NLRB a renvoyé les questions initiales sur le vote au bureau régional du conseil, qui a été fermé tard samedi.

Apple a refusé de commenter le développement de samedi, a déclaré par téléphone le porte-parole de la société, Josh Lipton, à l’Associated Press.

La syndicalisation dans divers domaines a récemment pris de l’ampleur après des décennies de déclin des effectifs syndicaux aux États-Unis. Les organisateurs ont travaillé pour établir des syndicats dans des entreprises telles qu’Amazon, Starbucks, la société mère de Google Alphabet et le détaillant de plein air REI.

À la recherche de droits « que nous n’avons pas actuellement »

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale et les employés d’Apple qui souhaitaient adhérer ont déclaré avoir envoyé le mois dernier au PDG d’Apple, Tim Cook, un avis indiquant qu’ils cherchaient à former un syndicat. Le communiqué indique que leur motivation principale était de rechercher « des droits que nous n’avons pas actuellement ». Il a ajouté que les travailleurs se sont récemment organisés au sein de la Coalition of Organized Retail Employees, ou CORE.

« J’applaudis le courage dont ont fait preuve les membres de CORE au magasin Apple de Towson pour avoir remporté cette victoire historique », a déclaré le président d’IAM International, Robert Martinez Jr., dans le communiqué. « Ils ont fait un énorme sacrifice pour des milliers d’employés d’Apple à travers le pays qui avaient tous les yeux rivés sur cette élection. »

Martinez a appelé Apple à respecter les résultats des élections et à laisser les employés syndiqués accélérer les efforts pour obtenir un contrat sur le site de Towson.

On ne savait toujours pas quelles étapes suivraient le vote à Towson. Les experts du travail disent qu’il est courant pour les employeurs de faire traîner le processus de négociation dans le but de ralentir les campagnes syndicales.

L’IAM se présente comme l’un des syndicats industriels les plus importants et les plus diversifiés en Amérique du Nord, représentant environ 600 000 membres actifs et retraités dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, des compagnies aériennes, des chemins de fer, du transport en commun, des soins de santé, de l’automobile et autres.

La syndicalisation des magasins Apple s’inscrit dans un contexte d’autres organisations syndicales à l’échelle nationale – dont certaines ont été repoussées.

Les travailleurs d’Amazon dans un entrepôt à New York ont ​​voté en faveur de la syndicalisation en avril, le premier effort de syndicalisation américain réussi dans l’histoire du géant de la vente au détail. Cependant, les travailleurs d’un autre entrepôt d’Amazon à Staten Island ont massivement rejeté une offre syndicale le mois dernier. Pendant ce temps, les travailleurs de Starbucks dans des dizaines de magasins américains ont voté pour se syndiquer ces derniers mois, après que deux des magasins de la chaîne de café à Buffalo, New York, aient voté pour se syndiquer à la fin de l’année dernière.

De nombreux efforts de syndicalisation ont été menés par de jeunes travailleurs dans la vingtaine et même à l’adolescence. Un groupe d’ingénieurs de Google et d’autres travailleurs a formé l’année dernière l’Alphabet Workers Union, qui représente environ 800 employés de Google et est dirigé par cinq personnes de moins de 35 ans.