Apple Store en panne avant l’événement spécial “Far out”

Apple a mis l’Apple Store en ligne hors ligne avant l’événement spécial «Far out» d’aujourd’hui, où l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2 et le tout nouveau «Apple Watch Pro» devraient être annoncé.

L’événement, qui débutera à 10 h 00, heure du Pacifique (PT), aura lieu au Steve Jobs Theatre et accueillera un public en direct de membres des médias pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, avec l’événement devrait durer environ deux heures, comprenant probablement des éléments sur scène et préenregistrés.

Apple met généralement l’Apple Store en ligne hors ligne avant des événements spéciaux afin de préparer la vitrine numérique pour afficher les nouveaux produits qui seront annoncés prochainement. En plus du matériel, Apple lancera probablement une gamme de nouveaux accessoires pour les nouveaux modèles d’iPhone et d’Apple Watch de cette année, ainsi que de nouveaux plans AppleCare + et des informations sur le programme de mise à niveau de l’iPhone.

