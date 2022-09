Apple Store en panne avant la révélation de l’iPhone 14

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

L’événement Far Out d’Apple est presque là, et le premier signe est que le Site Web de l’Apple Store est éteint. Lorsqu’il reviendra en ligne, la société aura probablement l’iPhone 14 et l’Apple Watch 8 dans sa gamme.

Voici comment regarder le grand événement Apple, qui devrait commencer à 10 h 00 PT mercredi. Vous pouvez également suivre le blog en direct Apple de Crumpe pour toutes les nouvelles et analyses.

Les rumeurs suggèrent qu’un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max sont sur les cartes. Nous attendons également une Apple Watch Series 8, qui ressemblera apparemment au modèle de l’année dernière mais offrira plus de fonctionnalités de santé telles qu’un capteur de fièvre.

Une panne temporaire pour la boutique en ligne est une partie familière de la préparation des grands événements de lancement d’Apple. Vous pourrez à nouveau accéder au magasin après l’événement et pourrez probablement précommander les nouveaux appareils bientôt.

Crumpe aura une couverture complète de l’événement d’aujourd’hui, y compris des reportages en direct et de nombreuses analyses.

