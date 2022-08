Apple Store en ligne en panne dans plusieurs pays

La boutique en ligne d’Apple est en panne dans plusieurs pays du monde, ce qui se produit généralement avant le début des précommandes ou la sortie de nouveaux produits, avec une nouvelle page de barrage montrant aux utilisateurs visitant la boutique en ligne via Apple.com et le L’application Apple Store indique que le fabricant de l’iPhone “fait des mises à jour” dans le magasin et “revient bientôt”.

On ne sait pas quelles mises à jour Apple apporte à l’Apple Store en ligne. Au moment de la rédaction de cet article, le magasin est fermé pour les clients aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, etc., la raison du barrage routier étant actuellement inconnue.

Apple a récemment retiré l’Apple Store en ligne avant de lancer sa récente offre promotionnelle aux États-Unisqui offre aux acheteurs qui achètent une Apple TV HD ou une Apple TV 4K une carte-cadeau Apple gratuite de 50 $ pour une durée limitée.

Mise à jour: La raison pour laquelle l’Apple Store en ligne a été retiré est désormais claire. Apple a lancé une promotion qui offre aux acheteurs achetant une Apple TV HD ou une Apple TV 4K jusqu’au 15 août une carte-cadeau Apple gratuite.

