Apple Store en baisse avant les précommandes d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Pro

Apple a supprimé l’Apple Store avant les précommandes de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max qui débuteront plus tard dans la journée, à partir de 5h00, heure du Pacifique.

Les clients de plus de 40 pays et régions, dont l’Australie, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Mexique, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis, pourront précommander à partir d’aujourd’hui.

Apple a dévoilé mardi les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Doté de Dynamic Island, USB-C, de la puce A16 Bionic, d’un design de bord profilé amélioré, d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, d’une recherche de précision pour Find My Friends, de cinq finitions colorées et bien plus encore. l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir avec des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Goà partir de 799 $ (US) et 899 $ (US), respectivement.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces sont dotés d’un tout nouveau bouton d’action personnalisable, d’un système de caméra principale de 48 MP plus avancé. , un nouvel appareil photo téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C, et bien plus encore.

L’iPhone 15 Pro reste au même prix de départ de 999 $ (US), disponible en capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. L’iPhone 15 Pro Max commence à 1 199 $ (US), disponible en capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.