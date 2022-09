Apple Store en baisse avant les précommandes d’iPhone 14, d’iPhone 14 Pro et d’AirPods Pro 2

Apple a mis l’Apple Store hors ligne alors que nous approchons du début des précommandes d’iPhone 14, d’iPhone 14 Pro et d’AirPods Pro 2 aujourd’hui, à partir de 5 heures du matin PDT.

Apple a dévoilé le nouveau matériel lors de l’événement spécial «Far out» de mercredi, qui a également vu le lancement de nouveaux modèles d’Apple Watch, y compris l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE mise à jour et la toute nouvelle Apple Watch Ultra, qui est devenue disponible pour pré- commandez juste après l’événement, avec des livraisons et des ramassages en magasin alignés sur l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 Pro Max et les AirPods Pro 2 le vendredi 16 septembre.

Apple a révélé que l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces sera livré plus tard que tous les autres modèles, arrivant le mois prochain le vendredi 7 octobre.

