Apple Store en baisse avant la WWDC23

Apple a fermé sa boutique en ligne avant la Worldwide Developers Conference (WWDC) plus tard dans la journée, où le fabricant d’iPhone devrait annoncer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14, en plus de sa longue rumeur AR / VR mixte – un casque de réalité et un nouveau MacBook Air 15 pouces plus grand.

Apple tire généralement la boutique en ligne avant les lancements de nouveaux produits, l’attraction d’aujourd’hui confirmant apparemment que le nouveau matériel sera effectivement présenté aujourd’hui lorsque Apple montera sur scène à 10 heures, heure du Pacifique.

Apple a déclaré que la WWDC23 serait « la WWDC la plus grande et la plus excitante à ce jour ». avec un flux en direct de l’événement se déroulant via apple.com, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin du flux.