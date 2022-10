Apple Store dans l’Oklahoma vote pour se syndiquer, devenant deuxième aux États-Unis

Les employés d’Apple dans un magasin d’Oklahoma City ont voté pour se syndiquer, selon une annonce vendredi soir, marquant le deuxième point de vente des plus de 270 magasins du géant de la technologie aux États-Unis à le faire.

Selon un rapport de Bloomberg, les travailleurs a voté pour rejoindre les Communication Workers of Americaqui a été poussant à former des syndicats également dans d’autres magasins Apple.

La CWA a confirmé la victoire du vote dans un tweet. Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais a déclaré à Bloomberg qu’il était fier de ses programmes de rémunération et des augmentations du salaire de départ des employés au cours des dernières années. “Nous pensons que la relation ouverte, directe et collaborative que nous entretenons avec les précieux membres de notre équipe est le meilleur moyen d’offrir une excellente expérience à nos clients et à nos équipes”, a déclaré Apple.

Cette décision marque la dernière victoire parmi les syndicats qui ont organisé des travailleurs à la fois dans l’industrie technologique et chez les grands détaillants. Les employés de Google ont commencé à former l’Alphabet Workers Union au début de 2021, et ces efforts se sont étendus à un groupe d’entrepreneurs du Missouri. Pendant ce temps, les travailleurs des entrepôts d’Amazon ont eu plusieurs grandes pressions syndicales en avril. Ceux de Staten Island, New York, ont voté pour devenir les premiers travailleurs américains de l’entreprise à se syndiquer avec succès, tandis que les travailleurs de l’Alabama n’ont pas réussi à se syndiquer.

Les syndicats ont également fait des percées au Trader Joe’s, Grillades mexicaines au chipotle et Starbucks, où plus de 200 magasins ont maintenant voté avec succès en faveur de la syndicalisation.

Jusqu’à présent, Apple semble avoir résisté à certains des employés prometteurs qui s’organisent une meilleure flexibilité des horaires et des pauses plus longues entre les quarts de travail plus tôt cette année. Comme il s’agit d’avantages supplémentaires pour les magasins non syndiqués, le géant de la technologie aurait également dit aux organisateurs syndicaux qu’ils devront négocier pour les recevoir au sein des syndiqués.

Le National Labor Relations Board, quant à lui, a déposé une plainte contre Apple au début du mois, accusant le géant de la technologie de tenter de réprimer les efforts de syndicalisation à New York en interroger les employés et empêcher la distribution de matériel pro-syndical.